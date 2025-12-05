Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal

El programador cultural llevaba más de dos años fugado de la justicia tras ser condenado a ocho años de prisión

Natalio Grueso en una imagen de archivo.

Natalio Grueso en una imagen de archivo. / Luisma Murias

Saúl Fernández

Saúl Fernández

Detienen a Natalio Grueso en el sur de Portugal. El programador cultural, que llevaba más de dos años fugado de la justicia tras ser condenado a ocho años de prisión por delitos relacionados con su gestión al frente del Centro Cultural Óscar Niemeyer, fue arrestado ayer en la localidad lusa de Olhao, en la región de Algarve. Actualmente se encuentra en dependencias de la policía portuguesa, pendiente de comunicarse con su abogado, Francisco Miranda.

Información en elaboración

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

