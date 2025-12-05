Educación sostiene que Castrillón debe asumir el cambio de ventanas en el "Campiello"

Cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento de Castrillón y el Principado sobre el cambio de ventanas del colegio José Luis García Rodríguez "Campiello". Desde la consejería de Educación, dirigida por Eva Ledo, aseguran que es el Consistorio quien debe asumir la renovación de las ventanas; una visión diametralmente opuesta a la del gobierno local, que considera que esa inversión ha de salir de las arcas autonómicas.

La consejería de Educación esgrime que las obras de mantenimiento y conservación del colegio corresponden al Ayuntamiento, ya que es el titular del edificio, y aseguran estar en posesión de informes técnicos que avalan que la sustitución de ventanas es una labor de mantenimiento y conservación del centro.

Por su parte, el gobierno local, aseguran que esto es "un cambio de posición por parte de la consejería". "Este gobierno asume su responsabilidad en realizar las obras menores de su competencia, pero no puede suplantar ni asumir las obras que son competencia de Educación. Así lo hemos transmitido, con los informes técnicos correspondientes, para obras como la renovación de las ventanas o la reparación de la fachada, que son obras que claramente son competencia del Principado", sostienen desde el Consistorio.

La sustitución de las ventanas es una de las reclamaciones hecha a la administración tanto por parte del AMPA como del equipo directivo del colegio, que incluso llegó a plantear la posibilidad de asumir esta inversión con fondos propios, ya que el colegio dispone de una cuenta bancaria con más de 200.000 euros. Este montante se ha ido generando con el remanente dejado por el servicio del comedor. "No se considera viable utilizar ese dinero por tratarse de un remanente del comedor que no se puede destinar a inversiones", zanjan desde la consejería, aunque reconocen que "se están manteniendo contactos con el equipo directivo del colegio para buscar posibles soluciones, pero se requiere un estudio muy pormenorizado". Según ha podido saber este periódico, la propia Eva Ledo contactó personalmente con la dirección del centro para abordar esta problemática.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Castrillón se comprometen "a realizar las obras demandas por la dirección del centro que podemos considerar de nuestra competencia". Entre los proyectos que tiene el consistorio entre manos está el de cambiar módulos de la caldera, ya que dos tercios están estropeados; la instalación de suelo antideslizante en el patio o el cambio de canalones dañados.