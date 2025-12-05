El Ventanal de la Escuela Superior de Arte de Asturias luce, desde ayer, el trabajo de Juan Arredondo, diseñador gráfico, director creativo y comunicador visual. El artista, que se formó en el propio centro, desarrolla desde hace casi dos décadas un trabajo en el que el diseño y la ilustración se encuentran para dar forma a ideas que perduran y emocionan. Su perfil combina sensibilidad estética, pensamiento estratégico y una profunda comprensión del lenguaje visual. Esa mezcla le ha permitido colaborar con estudios como Beusual o Arce Estudio de Diseño Gráfico y Editorial, y desde 2007 liderar su propio proyecto. En las imágenes, un momento de la inauguración y parte de la muestra.

La Escuela de Arte luce el trabajo de Juan Arredondo | MARA VILLAMUZA