La Escuela de Arte luce el trabajo de Juan Arredondo
El Ventanal de la Escuela Superior de Arte de Asturias luce, desde ayer, el trabajo de Juan Arredondo, diseñador gráfico, director creativo y comunicador visual. El artista, que se formó en el propio centro, desarrolla desde hace casi dos décadas un trabajo en el que el diseño y la ilustración se encuentran para dar forma a ideas que perduran y emocionan. Su perfil combina sensibilidad estética, pensamiento estratégico y una profunda comprensión del lenguaje visual. Esa mezcla le ha permitido colaborar con estudios como Beusual o Arce Estudio de Diseño Gráfico y Editorial, y desde 2007 liderar su propio proyecto. En las imágenes, un momento de la inauguración y parte de la muestra.
