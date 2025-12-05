Francisco Lumerman, director de "Muerde": " Esta es una obra que tiene un planteamiento muy fuerte"

Francisco Lumerman (Buenos Aires, Argentina, 1982) es el autor y el director de "Muerde", que programa esta noche la sala Club del Niemeyer (20.00 horas). Atiende la llamada de teléfono de LA NUEVA ESPAÑA.

-Leo que "Muerde" es un soliloquio violento, pero estoy seguro que usted me completará la descripción.

-Diría que es un espectáculo unipersonal en el que vemos a René (Luciano Cáceres) manchado de sangre y no sabemos por qué, ni el tampoco lo sabe. El montaje se centra en reconstruir, precisamente, lo que ha pasado, cuánto tiempo pasó desde el momento en que sucedió lo que sucedió. Según avanza la función, vamos teniendo la certeza de que todo tiene que ver con perros que andan sueltos.

-Estrenó hace tiempo, ¿no?

-La versión que van a ver en el Centro Niemeyer es la que protagoniza Luciano Cáceres. Esa versión la estrenamos en el Teatro de Moscú en 2023. Antes, en 2021, la había hecho en Perú.

-Ha hablado del Teatro de Moscú

-Es una sala que funciona como cooperativa. Está en Buenos Aires, en Villacrespo. Es una sala de unas setenta butacas nada más.

-¿Y se han movido bien?

-Se ha visto luego en salas independientes –en Timbre 4–, pero también en salas de más de mil butacas: por toda Argentina, en Estados Unidos.

-En España, ya la han hecho en dos ocasiones

-En Madrid, en el Infanta Isabel, por ejemplo. Y luego también en Barcelona.

-Uno de sus maestros es Claudio Tolcachir, que es uno de los directores más celebrados del momento.

-Estuve en "Emilia". Hicimos trescientas funciones. Fue fantástico. Fui profesor también en Timbre 4, en su escuela. Y también en Andamio 90.

-La versión española de "Emilia" se estrenó en Avilés.

-¿Ah sí? Yo hacía del chico en la argentina.

-¿Qué le pongo? ¿Profesor, dramaturgo?

-Todo eso es lo que soy. También actor y director de escena. Y, además, programador. Pero esto mío no es una cosa singular: en Argentina esto se lleva mucho.

-Tolcachir, Daniel Veronese han removido la escena española llevándola al realismo.

-No solo la española. También la argentina. Ellos dos han contribuido a buscar el lenguaje cotidiano de tal manera que han conseguido que lo importante sea lo que sucede sobre la escena que lo que pasa en el texto. Ellos han sido la punta de lanza del teatro en Buenos Aires.

-Por ahí va "Muerde".

-Más o menos. "Muerde" es una obra que tiene un planteamiento muy fuerte, por eso lo guardé durante un tiempo en el cajón. La escribí hace once años.

-¿Qué era lo fuerte?

-Procuré no distinguir entre víctimas y victimarios.

-Imagino que con el presidente Milei la posibilidad del teatro independiente se hace más difícil.

-Procura destruir cualquier cosa que tenga que ver con la cultura. Pero aún y todo, nosotros seguimos apostando por seguir contando historias.

-¿Qué va después de "Muerde"?

-Vamos a estrenar una nueva función el próximo mes de agosto. Lo vamos a hacer en el Teatro de Moscú.