Lolina la Rulera, a escolares en Avilés: "Ya tenemos las rulas llenas de juguetes"

"Tenemos las rulas llenas de regalos, pero seguid mandando cartas". Lolina la Rulera visitó ayer el colegio Poeta Juan Ochoa, en La Luz. Lo hizo en el marco de una jornada de convivencia entre alumnos del centro y sus vecinos del colegio de Villalegre. Además de fomentar las relaciones sociales entre los críos, con esta propuesta, en la que participaron más de medio centenar de escolares, también se intentó fomentar las tradiciones asturianas de la Navidad. Y, a juzgar por la opinión de los más pequeños, la experiencia fue un éxito: "Hay que repetir todos los años".

En la actividad participaron los alumnos de tercero A y B del colegio de Villalegre, y los de primero y segundo del Juan Ochoa. En total 56 niños, que disfrutaron de dos talleres pensados para dar a conocer las tradiciones navideñas asturianas. En el primero de ellos trabajaron con "el triángulo de la Navidad ancestral". A saber: el ramu nadal, el Nataliegu y les mazcaraes de inviernu. "Se decoraron los ramos, también aprendieron a distinguir la madera del Nataliegu, que es de roble, y conocieron algunos elementos de las mazcaraes, que representan el tránsito de la oscuridad a la luz, ese cambio del desorden al orden", explicó Vitu Pintáu, profesor de Educación Infantil del Juan Ochoa, sobre unas tradiciones en las que los escolares han venido trabajando a lo largo del curso.

El segundo de los talleres estaba relacionado con "L’ Anguleru". Se llamó taller de Llendadores, y los alumnos hicieron los característicos faroles con los que los pescadores atraen a la angula. "Es una figura muy vinculada a cuidar la naturaleza y respetar los ríos, las playas, la ría... Con esta figura también queremos reivindicar el pasado pesquero de Avilés, que a veces se nos olvida", ahondó Pintáu.

Durante todas estas actividades, los alumnos estuvieron acompañados de Lolina la Rulera que, eso sí, estuvo vestida con el mandilón, un guiño a su profesión de maestra. No fue hasta la segunda parte de la jornada en la que enfundó la pañoleta y cogió el farol para saludar a los escolares. "Es un personaje que ayuda a recuperar la cultura pesquera y que también acerca las tradiciones más cercanas a los niños. Hoy en día, inevitablemente, están más influenciados por Papá Noél o el hada ‘Brillantina’, y también es bueno que conozcan que también hay personajes más cercanos a ellos. Y, ojo, no son cosas que nos estemos inventando ahora; son cuestiones tradicionales", expresó Yolanda Serrano, la maestra que encarna a Lolina.

"Me prestó mucho que viniesen los compañeros de Villalegre y también las explicaciones de los profesores. Lo que más me gustó fue el Nataliegu", explicó Dani Estrada, alumno de segundo de Primaria en el Juan Ochoa. "A mí también me molaron mucho los talleres. Tenemos que repetir, pero la próxima vez en nuestro cole", apuntó a su lado Ibai Amago, de tercero B del Villalegre.

"Era la primera vez que lo hacíamos pero, la verdad, aunque hay cosas que se pueden mejorar, ha salido muy bien", aplaudió Carmen Ortiz, la profesora de Llingua del Juan Ochoa, quien también ensalzó que este tipo de propuestas ayudan a los más pequeños "a conectar con su entorno". "Cuando les hablas de Lolina la Rulera, el río Arlós o la ría de Avilés, abren mucho los ojos o las orejas y tienen más ganas de aprender", señaló la docente en una jornada en la que no hubo que traer la magia navideña del lejano Oriente ni tampoco del recóndito Polo Norte: ya estaba aquí, en Asturias.