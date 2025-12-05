Nerea Llanes habla sobre fantasía y romance en la Casa de Cultura

La escritora Nerea Llanes (Huelva, 1996) habla esta tarde en la sala polivalente de la Casa de Cultura (18.30 horas) del "romantasy", que es un subgénero narrativo que mezcla las historias de amor con los paisajes de la fantasía. Esta actividad está organizada por el Club de Lectura Juvenil del Ayuntamiento de Avilés, que coordina Jorge Iván Argiz.

Llanes estudió Arte Dramático en la ESAD de Sevilla. Fue seleccionada en la convocatoria Nuevo Talento "Crossbooks". Su serie formada por "Magia de nieve y hielo" y "Conjuro de noche y estrellas" consiguió el aplauso de los lectores.

En 2024 publicó en Crossbooks la trilogía de romance juvenil "¿Qué harías?" Es autora también de la serie "La academia": "Ocaso" y "Aurora".