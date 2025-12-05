Nuevos terrenos para pisos en Avilés: el Ayuntamiento desarrollará suelo en el que se podrán construir 750 nuevas viviendas

Recuperar zonas degradadas y, a la vez, habilitar suelo para la construcción de nueva vivienda. Ese es uno de los planes del Ayuntamiento para tratar de facilitar la construcción de pisos en el concejo, tal y como expuso este viernes el concejal de Desarrollo Urbano y Económico, el socialista Manuel Campa, que confía en que a lo largo de 2026 se complete el desarrollo urbanístico de Los Alas-La Muralla, el Alto Vidriero y la prolongación de la calle Santa Cecilia, la parcela del antiguo colegio San Fernando (en Cervantes) y la Ciudad Jardín de Jardín de Cantos. "En total, estas actuaciones dejarían sulo disponible para construir 661 nuevas viviendas, sin más trámites que la solicitud de licencia", destacó Campa, que aseguró que la intención del Ayuntamiento es asumir de manera subsidiaria el desarrollo de aquellas unidades que estén paralizadas por sus propietarios.

El proyecto Los Alas-La Muralla entrará en fase de urbanización este 2026, según la previsión del gobierno local. Tal y como explicó Campa, "tras culminar la etapa de planeamiento urbanístico, se han completado los trámites ambientales y el estudio de detalle necesarios para garantizar la viabilidad urbanística y técnica, todo ello en coordinación con la Consejería de Cultura". "Con esta base, se ha iniciado el proceso de reparcelación, que permitirá ordenar las parcelas y definir los espacios públicos y privados. Esta actuación será sometida a aprobación en los próximos meses, paso previo a la ejecución material de las obras de urbanización que transformarán el entorno y darán forma definitiva al proyecto que albergará 55 viviendas", ahondó el concejal.

Más compleja será la intervención en el Alto Vidriero y la prolongación de Santa Cecilia, una actuación sobre la que, tal y como afirmó Campa, el Ayuntamiento ha intensificado esfuerzos en las últimas semanas. "Actualmente se está trabajando en un informe para analizar la situación y definir los pasos necesarios para llevar a cabo la urbanización de este espacio. Dada la inactividad de sus propietarios, el Ayuntamiento estudia la vía más segura, eficaz y ajustada a derecho para reactivar la urbanización en garantía del interés público", expresó el concejal. Una vez el Ayuntamiento esté en posesión de este informe, comenzará los trámes para actuar de forma subsidaria. "El objetivo es avanzar en la parte jurídica durante 2026 e iniciar la contratación del proyecto de urbanización que pondrá a disposición terrenos para la construcción de 350 viviendas", agregó Campa.

Manuel Campa, en la presentación de los presupuestos de su concejalía / A. A.

En estas previsiones municipales también se encuentra otro de los puntos negros del urbanismo avilesino: la antigua parcela del colegio San Fernando, en la calle Cervantes. "La falta de avances no responde únicamente a dificultades técnicas en la tramitación, sino a la falta de voluntad de la Junta de Compensación, que no acaba de impulsar el desarrollo", puntualizó el concejal, que adelantó qe el Consistorio está actualmente analizando las alternativas jurídicas para avanzar en esta actuación de interés público, evaluando tanto la posibilidad de cambiar el sistema de compensación a cooperación y el desarrollo del ámbito con cargo a los propietarios. "Reactivar la urbanización de este espacio implica disponer de suelo para la construcción de 70 viviendas y convertir un área degradada en un espacio renovado e integrado en una ubicación estratégica y de mucho tránsito en la ciudad", ensalzó.

El Ayuntamiento también confía en que a lo largo de 2026 se inicien las obras de urbanización en la Ciudad Jardín, en Jardín de Cantos, propiedad de la Sareb. "Ya ha comenzado con la tramitación del proyecto de compensación y expropiación por la Junta y ha presentado el proyecto de urbanización en el Ayuntamiento. Esto permitirá ejecutar la urbanización y recepcionar los viarios, actualmente privados, para mejorar este entorno y obtener el solar del antiguo centro social. En este ámbito se podrán construir 282 viviendas", apostilló Campa.

“Tenemos suelo disponible para vivienda. Actualmente es posible construir, sin más trámites que la solicitud de licencia, 661 viviendas y durante los próximos tres años, se podrá disponer de suelo para otras 750 más. En total, más de 1.400 viviendas disponibles sin necesidad de tener finalizada la revisión del PGO. A esto hay que añadir las rehabilitaciones y construcciones que ya están marcha o a punto de desarrollarse”, explicó Campa, que resaltó que esta cifra se encuentra muy por encima de las cien viviendas anuales que pedían desarrollar promotores locales a través de este periódico el pasado mes de septiembre.

Pero no solo de nuevo suelo urbano quiere dotar el Ayuntamiento al concejo. También tiene en sus previsiones incrementar el suelo industrial. Aquí, un proyecto clave: la isla de la innovación. "El proyecto avanza a buen ritmo. Se están cumpliendo los plazos y ya se ha entrado en la segunda fase de supervisión y corrección del proyecto por parte del Ayuntamiento, que someterá el proyecto a debate en pleno municipal en los próximos meses. El objetivo es alcanzar la aprobación definitiva a finales de 2026. Tras este paso, se iniciará la fase de redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización, que permitirán obtener los solares y avanzar hacia la fase de construcción", reveló Campa, que cifra en 2 millones de metros cuadrados la superficie disponible para empresas de la que dispone el municipio.

Dentro de la concejalía liderada por Campa también se encuentra La Curtidora, el consolidado centro empresarial que este ejercicio dispondrá de un presupuesto de 678.245 euros. Por décimo primer año consecutivo, el centro mantendrá congeladas sus tarifas.

“La concejalía de Desarrollo Urbano y Económico ha diseñado sus presupuestos para potenciar el posicionamiento de Avilés como lugar para invertir y reflejan el compromiso del Ayuntamiento con un modelo urbano sostenible y una economía basada en la industria innovadora, que prioriza la regeneración de espacios, la creación de vivienda y de espacios para nuevas empresas”, concluyó Campa.