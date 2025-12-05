Papás Noel a la carrera en la mañana de Nochebuena

Una legión de Papás Noel tomará las calles de Avilés a la carrera en la mañana de Nochebuena. La prueba, no competitiva y pensada para disputarse en familia, tendrá salida al mediodía, en La Exposición. Las inscripciones ya están abiertas en la web 321go.es. El precio por participar es de 11 euros y el plazo para alistarse estará abierto hasta el 14 de diciembre.

La carrera partirá de La Exposición, y desde allí recorrerá Francisco Orejas Sierra, José Cueto, Plaza de la Merced, Calle de La Cámara, Rui Pérez, Pedro Menéndez, La Molinera, San Bernardo, La Cámara, Cuba, Jardines y finalizará en el paseo central del parque de Las Meanas.

Con la inscripción, los participantes recibirán un traje de Papá Noel que incluirá pantalón, chaqueta, cinturón, gorro y barba; así como un dorsal y un diploma acreditativo de la participación.

Las tallas de los trajes de Papá Noel se entregarán por estricto orden de recogida del dorsal. La organización no garantiza poder entregar a todas las participantes la talla del traje que soliciten, ya que la producción de los mismos se realiza con fecha anterior a la apertura de inscripciones.

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Avilés en colaboración con la empresa 321go y patrocinada por CaixaBank, Enjoy Avilés Sanfer y Mercedes-Benz Adarsa.

Esta prueba se suma a la San Silvestre, la estrella de este temporada en Avilés, y que, como manda la tradición, se disputará el 31 de diciembre. Se dividirá en varias categorías: chupetines, sub-8 (200 metros), sub-10 (300 metros), sub-12 (500 metros), sub-14 (1.000 metros) y senior (5.600 metros). El recorrido de los adultos comenzará en Cervantes, para bajar por Severo Ochoa, Fernando Morán, Juan XXIII, La Cámara, Galiana, Fuero, Quirinal, González Abarca, Emile Robin, La Merced, La Cámara y meta en El Parche.

Las inscripciones, a un precio de 8 euros, están abiertas. El periodo permanecerá abierto hasta el 27 de diciembre o hasta que se agoten las inscripciones. Ayer ya había repartidos 1.010 dorsales de los 2.500 que se han puesto a la venta.