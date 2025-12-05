Las quejas de los trabajadores ante la oferta de Saint-Gobain (aquí va el cálculo de pérdidas)

La oferta de convenio que la multinacional Saint-Gobain Cristalería que hizo el miércoles, si sale tal cual se presentó, hará perder "más de un 20 por ciento de poder adquisitivo" a la plantilla, explican en la fábrica de Avilés. Y esto, además, se hace contra la espada de Damocles del nuevo "horno-float" de La Maruca: sigue pendiente de una decisión más allá de Asturias y de Madrid: en París. "No sabemos nada: si vamos a tener un nuevo horno, si vamos a tener medio horno o si no vamos a tener nada. Lo único que sabemos es que quieren un convenio a cinco años con pérdidas", recalcan en medios sindicales.

La empresa propone un convenio sin revisiones (esta se hacen en virtud del IPC, es decir, del coste de la vida) que llevará a los trabajadores a ganar en 2030 un 3,5 por ciento más que ahora. Esto sucederá, dicen, "a costa de perder casi el 10 por ciento del poder adquisitivo". Y lo dicen "porque el IPC medio en los últimos quince años ha sido del 2 por ciento, es decir, que sin revisiones, dejaremos de ganar en 10 puntos", insisten en la fábrica.

El desacuerdo con la propuesta de la dirección todavía se agrava más: la pérdida de la prima global de productividad supone, aseguran, perder un 7 por ciento más "de golpe". Si a todo esto se suma la rebaja del porcentaje del plan de pensiones (pasa al 1 por ciento) y el final de la prima de asistencia, los trabajadores habrán perdido "ese 20 por ciento que vienen anunciando desde los accidentes del horno del verano", se lamentan.

Todo esto lo interpretan los representantes sindicales en el comité (CC OO, SOMA-FITAG-UGT y CSI) diciendo que la propuesta es "algo menos ambiciosa que la anterior", aunque, añaden, "sigue estando muy alejada de las pretensiones de la parte social".

Se da la circunstancia de que, sin embargo, la parte sindical no ha presentado todavía su plataforma unitaria, esto es, la empresa todavía no sabe qué es lo que reclaman los trabajadores para regular las relaciones laborales en la empresa en los próximos meses. Y esta circunstancia hace que el argumento de la negociación sea el que marca la multinacional Saint-Gobain Cristalería y no los trabajadores.

O sea, la empresa propone una caída de "más de un 20 por ciento" en el poderío económico y parte de los negociadores consideran que este planteamiento es el propio de "cualquier negociación".

Cinco años

Lo llamativo de esta oferta está en que el período temporal elegido: "cinco años". Los convenios en la multinacional suelen ser "de dos, tres años a lo sumo; nunca cinco". Esto tiene una interpretación: "Si finalmente hay acuerdo, habrá cinco años de paz social". Y es que lo habitual es que la negociación de los convenios en Saint-Gobain pasan por jornadas de huelga.

Esto, la paz social, es un asunto requerido por la dirección de la empresa para conseguir que, finalmente, la dirección mundial de la compañía diga "sí" a construir el "horno-float" de La Maruca, que es el corazón de la fábrica, un corazón que palpita a trompicones desde hace meses "porque hace tiempo que se le acabó la vida útil", repiten en la fábrica.

Paz social por un lado "y bajada de sueldos", por otro, resumen en la fábrica. En el comunicado que los tres sindicatos mayoritarios publicaron a cuenta del resultado de la quinta reunión se lee: "La empresa propone un convenio en el que priorice la construcción de un nuevo horno, sin entrar a valorar si es eléctrico o convencional, que garantice la planta".

Otra de la particularidades de la negociación del convenio –está en la quinta reunión– es el ámbito de afectación. Y es que la dirección considera que negocia el acuerdo únicamente de la fábrica de La Maruca. Los trabajadores, por el contrario, consideran que también afecta a los de Arbós, en Cataluña. Sucede que estos últimos pasarán a Saint-Gobain Sekurit España a comienzos de año. "Pero, mientras tanto, siguen en Cristalería".

Y lo último que sucede es que el convenio nuevo lo denunció la empresa y no los sindicatos (este 2025 ha sido un año de ultraactividad). "Es decir, hemos tenido otro año congelado". n