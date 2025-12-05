Ron: "La educación es la mejor barrera contra la violencia de género"
"Construcción de las Relaciones de Género y Violencia Machista" es el título de la jornada que reunió ayer en el Palacio de Valdecarzana a un nutrido grupo de personas en un acto organizado por el colectivo La Trébede. Participó la concejala de Igualdad, Lucía Fernández Ron: "Debemos seguir trabajando desde la unidad para la igualdad y la erradicación de la violencia machista", dijo. Ensalzó la importancia de trabajar ya desde los centros educativos: "La educación en igualdad es la mejor barrera contra la violencia de género", subrayó la concejala, en la imagen, con impulsoras y promotoras de esta jornada que ha cumplido 10 ediciones en Avilés.
