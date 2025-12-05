Tubular Tribute celebra el 50º aniversario de "Ommadawn", de Mike Oldfield

El auditorio de la Casa municipal de Cultura acoge esta tarde (19.00 horas) un tributo a Mike Oldfield a cargo de la banda "Tubular Tribute", que celebrará el 50º aniversario de la publicación de su tercer álbum, "Ommadawn", con un concierto especial. Resonará buena parte de la discografía de este músico británico. Junto a la formación habitual, se sumará el irlandés Martin Crossin que tocará la "uileann pipe" y flautas, un coro femenino de doce voces de La Fábrica de Músicos y la banda de gaitas "El Gumial", que interpretará dos temas: "Magellan" y "Tatoo".

La banda avilesina goza de reconocimiento internacional por la calidad de sus interpretaciones, un prestigio que ha llevado a su guitarrista, Rubén Álvarez, a ser elegido por el propio Mike Oldfield como solista en su banda oficial a nivel mundial. El próximo año, Álvarez volverá a repetir la experiencia que le hizo soñar en el escenario hace unos meses. En total, tocará en 47 escenarios diferentes repartidos en tres giras: la primera en el Reino Unido (del 19 de enero al 12 de marzo con 27 actuaciones), la segunda por Europa (del 8 de septiembre al 4 de octubre) y "una tercera que acaba de salir por Australia con 12 fechas en junio y una en el Sydney Opera House".