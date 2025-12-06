"Avilés merece saber toda la verdad", claman los grupos municipales

"En aquella etapa hubo muchos protagonistas y muchos aplausos: los medalleros estaban llenos. Pero pagar solo pagó uno, y además era un cargo de confianza. Los responsables políticos, los que tomaban decisiones y los que firmaban la gestión, nunca dieron la cara", manifestó ayer la portavoz del Partido Popular en Avilés, Esther Llamazares, tras conocer la detención, el jueves por la tarde, de Natalio Grueso, exdirector del Centro Niemeyer (2007-2012), en un distrito de Faro, al sur de Portugal.

"Todo es cuestión de tiempo y tarde o temprano esta noticia tenía que llegar", recalcó Llamazares, en alusión al tiempo que llevaba fugado (desde el verano de 2023). Agregó: "Avilés ha tratado de pasar página y olvidar un episodio muy grave vivido en esta ciudad y en toda la región. Natalio Grueso al final entrará en prisión sin que nadie del PSOE haya asumido la más mínima responsabilidad política por parte de quienes dirigían el proyecto Niemeyer bajo gobiernos socialistas. Quizá ahora que este asunto vuelve a la actualidad, y que el PSOE vive una racha de indultos y decisiones discrecionales en materia de Justicia, el señor Grueso pueda aclarar qué pasó realmente y qué papel tuvieron quienes hoy siguen ocupando responsabilidades públicas. Avilés y Asturias merecen saber toda la verdad y ese día también llegará".

Justicia pidió también el portavoz de Izquierda Unida en Avilés, Agustín Medina. "Que se haga justicia siempre es bueno. Y con esta detención se cierra una etapa negra en el Centro Niemeyer", dijo. David García, portavoz de Podemos en la ciudad, manifestó por su parte: "Ya era hora de que al fin lo hayan capturado. Que se pueda hacer justicia, y exigir que devuelva todo lo robado a la ciudad de Avilés".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, sentenció: "Se fue al Algarve (Portugal) a gastar todo lo que robó en Avilés, y esperamos que le caiga todo el peso de la justicia para cerrar el círculo de corrupción del Niemeyer. Celebraremos ver entre rejas a todos aquellos que han saqueado a nuestra ciudad". Y añadió: "El Ayuntamiento debería pedir indemnización por daños y perjuicios por la mala imagen que se proyectó a nivel internacional".