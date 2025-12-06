Castrillón revalida por cuarta vez su compromiso con los niños

Representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España, que conforman la Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia, han resuelto la Convocatoria de Reconocimientos 2025. En total, actualmente 311 entidades locales (303 municipios, 6 mancomunidades, una diputación y un cabildo insular) cuentan con este reconocimiento. Esto significa que casi la mitad de los niños y niñas (el 48,3%) que viven en España, lo hacen en localidades comprometidas con los derechos de infancia.

En el Principado de Asturias son 20 los municipios que renuevan su reconocimiento en esta edición, entre ellas Castrillón, que lo hace por cuarta vez. "Cumplimos 15 años de aplicación de estas políticas municipales las cuales se han podido llevar a cabo con el apoyo de las diferentes corporaciones municipales y del actual grupo de gobierno, la colaboración de los diferentes técnicos municipales y de la Asociación Los Glayus y el apoyo indispensable de la comunidad educativa, integrantes de los grupos municipales de participación y sus familias , asociaciones de vecinos, Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS), DIFAC, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas...", explican fuentes municipales.

El día 12 de diciembre se celebrará en el salón de plenos de Castrillón el segundo Consejo Municipal de Infancia de este año y se podrá visitar la exposición "Castrillón mosaico de participación".