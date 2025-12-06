Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado

El dramaturgo asturiano Natalio Grueso, que dirigió el Centro Niemeyer en su primera época –hasta 2012– está detenido en la localidad portuguesa de Olhâo, en el sur del país, en la región del Algarve. Ahí está desde el jueves. Su entrega a España se espera de manera inmediata, señaló a LA NUEVA ESPAÑA su abogado defensor, Francisco Miranda.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo recibió la comunicación del arresto del antiguo director general del complejo cultural de la ría –se hizo cargo de él en 2007, recién creada la fundación que lo gestiona–a través de la oficina Supplementary Information Request at the National Entries (SIRENE).

El programador cultural –primero lo fue en la Fundación Príncipe de Asturias, después en el Niemeyer y posteriormente, en el Ayuntamiento de Madrid– fue asistido en la localidad portuguesa del Algarve por un abogado portugués. Este le recomendó que no se opusiese a la detención –si lo hubiera hecho, los trámites de extradición se hubieran alargado, explicó Miranda, su letrado en España–. Lo que se espera es que su traslado a Madrid se produzca "lo antes posible".

Grueso dirigió el Niemeyer desde su fundación hasta su marcha –abandonó su puesto de trabajo sin avisar al patronato que dirigía la fundación– a la capital de España. Allí se encargó, bajo el amparo de la antigua alcaldesa de la capital Ana Botella, de la gestión de todos los teatros municipales, con especial predilección por el histórico Español.

La Audiencia Provincial de Oviedo determinó en junio de 2020 que había malversado 78.819 euros de la entidad en la que había trabajado en Avilés, por esa razón le condenó a ocho años de cárcel (cinco como culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial y tres más como culpable de un delito societario). Hizo todo lo posible para no entrar en prisión y, cuando todo lo que hizo fue insuficiente, se fugó de la justicia.

La detención se ha producido en virtud de una Orden de Detención y Entrega (ODE), o sea, de una "euroorden". Se trata, explicó Miranda,​ de una resolución judicial emitida por un tribunal de un Estado de la Unión Europea (UE) con vistas a la detención y la entrega por otro Estado de una persona buscada. Esa orden se produjo en febrero de 2024 "en consideración a la probabilidad de que el penado Natalio Grueso Rodríguez haya abandonado el territorio nacional".

No es la primera vez que Natalio Grueso se fugaba de la justicia: lo había hecho por primera vez en septiembre de 2018. Entonces la Audiencia Provincial dictó un auto en el que señalaba que no había podido notificarle en persona la citación para el juicio. "Con fecha 31 de julio de 2018, el Tribunal acordó la citación urgente [de Grueso] para practicar diligencias", pero la policía judicial no consiguió localizarle en su domicilio de Madrid. El acusado, entonces, compareció el 13 de agosto en la sala del Tribunal, en Oviedo, y designó un domicilio de la capital asturiana a efectos de notificación. "En este domicilio se ha intentado su citación para el juicio oral con resultado negativo, porque no se halla en él, indicando el portero del edificio que no reside allí desde hace unos siete años y la vivienda está vacía", siguió. Así que, como no había manera de dar con él, ordenaron su prisión.

El 18 de septiembre de 2018 se presentó en la Audiencia Provincial y, al poco, abandonó las instalaciones judiciales detenido y camino de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo para completar los trámites previos a su ingreso en el centro penitenciario de Asturias . Iba con mochila.

Le dejaron en libertad previo pago de 40.000 euros en octubre de 2018. Estuvo en la cárcel poco más de un mes.

Sentencia

El juicio del Niemeyer estuvo señalado, en un principio, a la vuelta del verano de 2018. Finalmente, las incidencias recolocaron las sesiones en 2019, precisamente cuando quedó visto para sentencia: fueron 355 páginas en las que la gestión de Natalio Grueso fue escrutada de tal modo que en junio de 2020 el programador cultural y dramaturgo –es autor, por ejemplo de "Lorca por Saura", que se vio en el teatro Palacio Valdés– fue condenado a 8 años de cárcel.

En abril de 2023 el Tribunal Supremo ratificó aquella condena. El 13 de julio de 2023 la Audiencia se negó a que la solicitud de indulto que había pedido Grueso a un montón de nombres conocidos parasen su entrada en prisión cuya orden se selló el 31 de julio. A partir de ahí y hasta este jueves Grueso desapareció.