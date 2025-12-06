De codearse con Brad Pitt y Kevin Spacey a pasar más de dos años escondido: ascenso y caída de Natalio Grueso

Natalio Grueso, el primer director del Centro Niemeyer –lo fue entre 2007 y 2012–, era hasta este jueves un fugitivo de la justicia: fue condenado a 8 años de prisión por malversación. Eso ocurrió el 25 de junio de 2020, y la sentencia fue firme el 6 de abril de 2023. Ese verano –después de solicitar sin éxito indulto al Ministerio de Justicia y la suspensión de la entrada en prisión después– huyó. Atrás deja una carrera ligada durante unos años a un Centro Niemeyer recién nacido en los que Avilés vivió un estreno continuo.

Por ejemplo: Brad Pitt estuvo en Avilés, y con él llegó el momento más deslumbrante del "efecto Niemeyer", entonces en construcción. Era 2009. Envuelta en el misterio como ninguna otra de las actividades del Niemeyer de Natalio Grueso, la visita de Brad Pitt quedará para los anales como una manera de hacer espectáculo: por sorpresa, sin aviso previo y sin casi opción para que los ciudadanos de a pie echaran un vistazo a la estrella. La superestrella de Hollywood escanció sidra en un bar del parque del Carbayedo. Y se comió un helado cuando paseaba por la calle de La Fruta. La superestrella fue un golpe de efecto –el mayor de todos los relacionado con el Niemeyer–.

De anfitrión de estrellas a preso / M. L.

Gracias a las gestiones de Natalio Grueso, el teatro Palacio Valdés pudo acoger la representación de la mejor obra de teatro del año 2011 en el mundo: "Richard III". Con Sam Mendes en la dirección y Kevin Spacey sobre las tablas. En 2010, las Jornadas de agosto de Avilés concluyeron con la representación de "The Tempest". Y más: en 2009 el Centro Niemeyer colaboró con el Old Vic de Londres en la primera edición del proyecto teatral de Mendes: "The cherry orchard".

Woody Allen estuvo en Avilés en cuatro ocasiones, una de ellas para el concierto de la segunda inauguración del Centro Niemeyer. En Avilés rodó, en otra mediática visita, parte de "Vicky Cristina Barcelona". Avilés vivió entonces como un pequeño sueño americano. Luego se apagó la luz de Natalio Grueso. Comenzó un largo litigio que finalizó con pena de prisión para el programador cultural. Su defensa explicó en su momento que no se encontraba "huido", solo que no había recibido la notificación para ingresar en la cárcel. Ahora ya está en manos de la justicia. Fue detenido en el Algarve, al sur de Portugal. n