La Exposición, un paraíso infantil en Avilés: todo lo que ofrece el gran espacio para los más pequeños

"Es increíble todo lo que tienen montado aquí, hay de todo", confesaba Rubén Artime, uno de los primeros niños en correr para conocer, de primera mano, todo lo que esconde "Navilés", la última propuesta navideña de la ciudad. La plaza de La Exposición acogerá durante las próximas semanas atracciones, colchonetas, una pista de hielo, la casa de Papá Noel.. "Esto es como el paraíso, voy a pasar todas mis vacaciones aquí metido", aseguró el pequeño.

El hada «Brillantina», entrando en la Exposición.

Nada más abrirse las puertas de "Navilés" uno de los puntos donde más gente se aglutinó fue para poder hablar con Papá Noel y, así, pedirle los regalos en primera persona. "Quiero decirle que se acuerde de traerme mi peluche, que es lo que más ilusión me haría en el mundo", apuntó Nora Franco, que aseguraba haberse portado muy bien para que le traigan sus regalos, aunque reconocía que "lo mejor se lo voy a pedir a los Reyes Magos, que tienen más poder".

Colas para entrar en la casa de Papa Noel.

Otro de los puntos que apunta a estar lleno durante los días venideros es la pista de patinaje, que cuenta con 450 metros cuadrados de hielo. Aunque ayer aún no se había estrenado, fueron muchos los que la esperaban con ansía. "Es el sitio ideal para venir con tu pareja y disfrutar juntos de la Navidad. Tiene buena pinta, en cuanto abra vendremos seguro", afirmó Javi Sáez, que destacó todo el ambiente navideño que se está generando en Avilés: "Estoy impresionado".