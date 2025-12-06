Usan el nombre de un equipo de futbol asturiano para una estafa: así es el timo de la pulserita
"Vayan directamente a la Policía", advierte la entidad
M. M.
El Club Deportivo Raíces ha emitido esta semana un comunicado oficial a través de sus redes sociales alertando de una presunta estafa. De acuerdo a su relato, "hay un individuo vendiendo pulseras en nombre de nuestro club, diciendo que el dinero ganado irá destinado para comprar una silla de ruedas para una persona necesitada".
Desde el Club niegan la mayor y recomiendan: "Si ven a alguien que les va a vender dicha pulsera, pónganse en contacto con nosotros o avisen directamente a la Policía. Nosotros llegaremos hasta el final de este asunto y daremos con él o los culpables por las vías legales, ya que nosotros somos los primeros sorprendidos de que alguien pueda usar un motivo de estas características para lucrarse en beneficio propio".
La Guardia Civil asegura que las cifras reales de la comisión de supuestas estafas son muy difíciles de averiguar, ya que las personas timadas suelen tener bastante miedo o vergüenza a denunciar. Los estafadores, apuntan, suelen elegir víctimas que consideran vulnerables como podrían ser las personas de más edad.
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés
- Fallece a los 66 años Rosi 'A Medias', popular comerciante del barrio del Carbayedo, en Avilés
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- La próxima gran transformación de la estación de Avilés: tendrá parada para trenes AVE y AVRIL
- La paradoja del colegio 'Campiello' de Piedras Blancas: 'se cae a cachos' pero tiene 200.000€ 'parados' en el banco que el Principado no les permite gastar
- La escultura de Eugenia Martínez Vallejo en Avilés ya tiene nuevo apodo: 'La Mi Nena