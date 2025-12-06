Usan el nombre de un equipo de futbol asturiano para una estafa: así es el timo de la pulserita

El Club Deportivo Raíces ha emitido esta semana un comunicado oficial a través de sus redes sociales alertando de una presunta estafa. De acuerdo a su relato, "hay un individuo vendiendo pulseras en nombre de nuestro club, diciendo que el dinero ganado irá destinado para comprar una silla de ruedas para una persona necesitada".

Desde el Club niegan la mayor y recomiendan: "Si ven a alguien que les va a vender dicha pulsera, pónganse en contacto con nosotros o avisen directamente a la Policía. Nosotros llegaremos hasta el final de este asunto y daremos con él o los culpables por las vías legales, ya que nosotros somos los primeros sorprendidos de que alguien pueda usar un motivo de estas características para lucrarse en beneficio propio".

La Guardia Civil asegura que las cifras reales de la comisión de supuestas estafas son muy difíciles de averiguar, ya que las personas timadas suelen tener bastante miedo o vergüenza a denunciar. Los estafadores, apuntan, suelen elegir víctimas que consideran vulnerables como podrían ser las personas de más edad.