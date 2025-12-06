Ni en Oviedo ni en Gijón: la "casa de la Navidad" está en un pueblo junto al Cabo Peñas y parece sacada de un cuento
Los vecinos de esta aldea se vuelcan por estas fiestas para decorar con miles de luces y figuras sus viviendas
Ni en Oviedo ni en Gijón ni en Avilés. La "casa de la Navidad" está en un pueblo de menos de 200 habitantes, muy cerca del Cabo Peñas, y parece sacada de un cuento. La residencia asturiana de Santa Claus está adornada con miles de luces, muñecos gigantes, un Papá Noel en trineo, soldados cascanueces, muñecos hinchables de nieve, globos aerostáticos con duendes... Todo lo que se puede imaginar y más.
Iniciativa de los vecinos
Esta casa llena de magia navideña se encuentra en Vioño, en el concejo de Gozón, un pueblo en el que, animados por la asociación de vecinos, decoran esta y muchas otras viviendas. Aunque la más espectacular es la de Carlos Benito, que desde hace quince años convierte la Casa El Caminero en un espectáculo de luces y figuras.
Acceso libre y gratuito
Cuando cae la noche, cada rincón de su finca se ilumina. Las luces cuelgan del cierre, de la fachada, de las ventanas, del tejado, del hórreo... Y lo mejor es que se puede visitar de forma gratuita en cualquier momento, gracias a la amabilidad de su propietario, que deja las puertas abiertas para que familias enteras, y en especial los niños, puedan entrar y fotografiarse en la "casa de la Navidad", como así reza en el cartel iluminado de la entrada.
"Es alucinante", aseguran los centenares de curiosos que, ante el festival de luz y color, no pueden evitar pararse, sacar el móvil y retratar el espectáculo. La "casa de la Navidad" de Vioño se encuentra a tan solo media hora de Oviedo y Gijón. Está en la carretera de Avilés-Luanco, la AS-238.
