La Piñera prende la Navidad más vecinal esta tarde

Los vecinos de La Piñera, en Gozón, se toman la Navidad muy en serio, y más aún la iluminación. Llevan ya tiempo empeñados en que la parroquia luzca a lo grande y este año, de nuevo, lo han conseguido. Pero no será hasta hoy cuando se pueda disfrutar de la iluminación decorativa: las bombillas se encenderán a las 18.30 horas. Entre los participantes se repartirá chocolate con churros en un mercadillo instalado para la ocasión y habrá animación musical. El año pasado una treintena de casas prendieron simultáneamente la decoración festiva. El éxito fue rotundo. Tanto que hasta se generaron ligeros atascos que requirieron la presencia de la Policía Local del concejo.

En la decoración de La Piñera participan cada vez más vecinos de la parroquia gozoniega que más deslumbra por Navidad. n