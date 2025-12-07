Un "Cucharón internacional" en el Yumay

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El chef Alberto Martín, al frente del restaurante El Embarcadero, el único de la República Dominicana enclavado en medio del mar, compartió mesa y mantel en el Yumay con miembros de la Cofradía de la buena mesa de la mar, que otorgó a Martín su "Cucharón internacional".

