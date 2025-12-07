Esta es la famosa prisión española en la que Natalio Grueso, exdirector del Niemeyer, dormirá su primera noche en España

La prisión de Évora, en Portugal, es el lugar en el que Natalio Grueso se aloja estos días tras su detención en el Algarve, este jueves pasado. Sin embargo, esta no será la última prisión que conozca el que fuera director del Centro Niemeyer (lo fue hasta 2012).

Está previsto que ingrese en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, en cuanto se ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) que dictó la Audiencia Provincial de Oviedo, es decir, en cuanto el autor de "La república de los ladrones" (Almuzara, 2017) regrese a España, cosa que sucederá "de manera inmediata", señaló Francisco Miranda, su abogado defensor.

Este ingreso se producirá en virtud del convenio que gestiona este tipo de detenciones internacionales. No es una extradición, que es lo que se produce entre países no comunitarios y es un proceso más lento. La OEDE, por el contrario, es un sistema más ágil.

Como Natalio Grueso no se opuso a su detención –fue en la localidad de Olhâo, que está en el sur de Portugal–, la máquina para devolver a Grueso a España ya se ha puesto en marcha. Eso quiere decir, señala Francisco Miranda, que ahora la pelota está en el tejado de la burocracia. "Luego la policía portuguesa lo entregará a la española que lo acompañará en el avión de vuelta", añadió.

Este tipo de entregas se hacen "de capital a capital". La Audiencia Nacional asume la responsabilidad y, posteriormente, Grueso queda a disposición de Instituciones Penitenciarias. Es ahí cuando Grueso empezará a cumplir la condena que la Audiencia Provincial de Oviedo dictó contra él en 2020 y confirmó tres años después de el Tribunal Supremo.

Prescripción

Natalio Grueso es culpable de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial (cinco años) y de un delito societario (tres más). Es decir, es culpable de haber hecho uso indebido de recursos públicos que, en realidad, tenía que administrar (concretamente, 78.819 euros). La prescripción de este delito es de cinco años. Es decir, si Natalio Grueso hubiera seguido huido de la justicia otros dos años y medio más podría haber quedado libre. "La prescripción de un delito es necesaria porque el sistema judicial español busca la reinserción del penado, no solo su castigo", señaló Miranda.