Así es el "hurto mágico", el timo con el que los ladrones amenazan las tiendas de Avilés en esta campaña navideña

"Entra en la tienda y te pide cambio, por ejemplo de 300 euros. Cuenta los billetes delante tuya e intercambiáis el dinero. Pero cuando lo metes en la caja, te faltan billetes. ¿Y dónde están? Pues no se sabe, han volado". Esta estafa se llama el "hurto mágico", y en la Policía Nacional cada vez reciben más denuncias de comerciantes que han picado el anzuelo. Coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad, y para tratar de evitar estos timos –y mucho otros– la Policía Nacional, a través del agente Alberto Vior, ha puesto en marcha el Plan comercio seguro, para dar consejos y advertir de las prácticas "de moda" entre los ladrones a fin de evitar robos.

Otra de las estafas que cada vez son más habituales: "Te cogen el bolso al despiste de la zona del mostrador y llaman por teléfono haciéndose pasar por tu banco: ‘Oiga, ¿ha hecho usted un cargo de mil euros con su tarjeta?’. Inmediatamente tú vas a mirar la cartera, y te das cuenta de que te han llevado el bolso. Como es tu banco, les pides que te anulen la tarjeta, y es cuando te dicen: ‘Muy bien, pero confírmeme su número pin para corroborar su identidad’. Se lo das y ya has picado".

"Madre mía, yo caería seguro", confiesa Iris Méndez, dependienta de la tienda de moda para hombre Zink, en La Cámara. Como una buena parte de los que trabajan de cara al público en el pequeño comercio, Méndez sabe lo que es sufrir a los cacos. "Hace años, cuando trabajaba en una tienda en Oviedo, me llegaron a sacar un cuchillo jamonero. Pasé mucho miedo", recuerda la comerciante, que por eso agradece la labor de los policías en las calles, especialmente en estas fechas, en las que la afluencia en las tiendas es mayor.

La importancia de denunciar

De hecho, tal y como informa Vior a los comerciantes, durante las navidades habrá siempre un coche policial camuflado por el centro de Avilés. "Por eso, si veis algo raro, es importante que nos llaméis siempre. Podemos actuar inmediatamente. Además, ya no es solo por vosotros, sino porque podéis evitar robos o daños a otros compañeros", recomienda el agente, que también es el encargado de impartir charlas sobre ciberseguridad en los centros educativos del concejo.

Otro consejo de Vior: "Los productos de más valor, alejados de la puerta. Hay que tratar de ponerle las cosas difíciles a los ladrones". ¿Y cuáles son sus productos predilectos? "Los perfumes, porque son caros y los colocan muy fácil", explica el agente. Buena cuenta de ello pueden dar en Yves Rocher. "Aquí hemos visto de todo", afirman al unísono Cristina Álvarez, Belén Guerrero y Ángela Crespo. "El del ‘hurto mágico’ lo sufrió una compañera hace meses", apunta una de las dependientas de un negocio en el que, aseguran, los rateos están a la orden del día durante todo el año. "Ya ni peleamos cuando pillamos a alguien. Es que no puedes hacer nada", lamentan.

Refuerzo policial en la campaña de Navidad

En este sentido, otra recomendación. "Nunca hay que enfrentarse a los ladrones. Es peor. Lo que hay que hacer es llamar a la Policía", enfatiza el agente, que pide también tratar de quedarse con el mayor número posible de detalles de los ladrones. "Ellos suelen cambiar mucho de ropa, pero no de calzado. Es importante que os fijéis en qué zapatillas llevan", apunta.

"Este tipo de campañas se agradecen, y también saber que los agentes están cerca", aplaude Carla Celorio, dependienta en la tienda de moda femenina Pipa, en La Cámara. "Avilés es una ciudad segura. Puede haber hurtos, pero no suele pasar nada grave", señala Vior, el agente que hace que la Navidad sea más segura en Avilés.

