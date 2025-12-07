Marisa Valle Roso presenta el proyecto "Salguerinas"
La artista y compositora langreana Marisa Valle Roso ha grabado un vídeoclip sobre "Las salguerinas", el proyecto navideño promovido por la asociación vecinal de Pillarno. La artista presentó ayer su obra en la Casa de Cultura de Avilés durante un encuentro en el que también se realizó una mesa redonda para analizar el sentido de la Navidad en la tradición y centrado en las zonas rurales. En el debate –en la imagen–participaron la concejala de Cultura y Festejos de Avilés, Yolanda Alonso; la directora del festival de arte "Porrúa en bolas", Nieves González; la secretaria de la asociación vecinal de Rozaes (Villaviciosa) y Eva Solares Sopeña y la presidenta de la asociación vecinal de Pillarno.
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Detienen a Natalio Grueso en un pueblo del sur de Portugal tras más de dos años de fuga
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas
- Todas las claves de la detención de Natalio Grueso en Portugal y su traslado a España tras más de dos años fugado
- El 'boom' turístico abre nuevos negocios en Avilés: un local de taquillas inteligentes y una lavandería profesional, próximas inauguraciones
- Estos son los restaurantes de Asturias en los que se come pote de campeonato, y uno está en la comarca de Avilés
- Fallece a los 66 años Rosi 'A Medias', popular comerciante del barrio del Carbayedo, en Avilés
- La próxima gran transformación de la estación de Avilés: tendrá parada para trenes AVE y AVRIL