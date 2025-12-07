Marisa Valle Roso presenta el proyecto "Salguerinas"

La artista y compositora langreana Marisa Valle Roso ha grabado un vídeoclip sobre "Las salguerinas", el proyecto navideño promovido por la asociación vecinal de Pillarno. La artista presentó ayer su obra en la Casa de Cultura de Avilés durante un encuentro en el que también se realizó una mesa redonda para analizar el sentido de la Navidad en la tradición y centrado en las zonas rurales. En el debate –en la imagen–participaron la concejala de Cultura y Festejos de Avilés, Yolanda Alonso; la directora del festival de arte "Porrúa en bolas", Nieves González; la secretaria de la asociación vecinal de Rozaes (Villaviciosa) y Eva Solares Sopeña y la presidenta de la asociación vecinal de Pillarno.