Mercadillo de trueque para despedir "Llaranes sostenible"

Mercadillo de trueque para despedir &quot;Llaranes sostenible&quot; | MIKI LÓPEZ

Mercadillo de trueque para despedir "Llaranes sostenible" | MIKI LÓPEZ

La plaza mayor de Llaranes acogió ayer un mercadillo del trueque solidario –en la imagen–. La actividad estuvo enmarcada dentro del programa "Llaranes sostenible", nacido con el objeto de promover hábitos de consumo sostenibles.

Un "Cucharón internacional" en el Yumay

Mercadillo de trueque para despedir "Llaranes sostenible"

Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: El pasado siempre vuelve en la historia del Niemeyer

Balcón al Muelle, por Covadonga Jiménez: El pasado siempre vuelve en la historia del Niemeyer

La historia del "caso Niemeyer": cómo un descuadre de 400.000 euros acabó con una condena para Grueso y dejó el proyecto cultural temblando

En contra de la planta de residuos

Marisa Valle Roso presenta el proyecto "Salguerinas"

Lasesarre, el fortín donde el Avilés quiere dejar su mala racha: el análisis del Barakaldo

Lasesarre, el fortín donde el Avilés quiere dejar su mala racha: el análisis del Barakaldo

Novedades en Molleda: finalizan las obras en uno de los puntos más utilizados del pueblo corverano

Novedades en Molleda: finalizan las obras en uno de los puntos más utilizados del pueblo corverano
