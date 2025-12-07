Las notas al alumbrado navideño en Avilés: del "ha vuelto la luz a la ciudad" a la "decepción" en los barrios

Mientras unos aprueban con nota el alumbrado navideño de Avilés, otros echan en falta que esas luces hayan llegado a todos los puntos de la ciudad. "Después de unas navidades como las del año pasado, dignas de olvidar, ha vuelto la luz", destacan los hosteleros avilesinos, palabras a las que se suman también los comerciantes. En el otro lado de la balanza están los colectivos vecinales, que lamentan que a sus barrios todavía no hayan llegado las luces y que la mayor parte de la inversión vaya para el centro de la ciudad. Ante esta situación, muchos, además, han apostado por su propia decoración navideña.

"Avilés se ha convertido en una ciudad acogedora y luminosa, donde apetece caminar por sus calles, comprar en sus comercios y disfrutar de la hostelería", destaca María José Díaz, presidenta de la junta local de Otea, la patronal de la hostelería, que compara "la noche de los fuegos de San Agustín con la puesta en escena que hicieron para el alumbrado". "La ciudad estaba rebosante. Es algo muy positivo para sumarnos a otras ciudades que han sabido encontrar, para estas fechas, un motivo para ir a visitarlas", señala. A esos elogios se suman también los comerciantes de la ciudad. "Aplaudimos la iluminación de este año, algo que va a redundar sin duda en una buena campaña para el comercio y la hostelería. La ciudad brilla más que nunca y eso contribuye a que las familias disfruten de la ciudad y también a que vengan muchos a visitarnos", apuntan desde la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, donde creen que "el alumbrado de este año es para estar todos contentos y presumir de ciudad".

Por su parte, desde las asociaciones vecinales lamentan que, por el momento, sus calles aún no están encendidas. Cabe recordar que, según explica el Ayuntamiento, las inclemencias del tiempo han impedido que se pueda desplegar todo el alumbrado previsto, algo que se irá haciendo en los próximos días. "Por La Magdalena no he conseguido ver ninguna luz. Ya son varios años en los que vemos una actitud un poco decepcionante hacia los barrios. Pedimos con insistencia, pero no vemos que piensen en poner luces donde vive la gente. Agradeceríamos que mirasen más hacia los barrios", apunta Gianluca Limatola, presidente vecinal de La Magdalena. Sus palabras las confirman también desde La Carriona y Miranda, donde por el momento todavía no ha llegado el encendido navideño.

En Llaranes también lamentan la falta de consulta a la hora de escoger qué sitios iluminar. "Hubo años donde nos preguntaban, para dar nuestras ideas y que no siempre se repitiese lo mismo. Los vecinos nos dicen que solo adornan la plaza mayor y que hay zonas olvidadas", comenta Aarón Macías, de la asociación vecinal, que, eso sí, pone en valor "el cambio en las luces respecto a otros años". "Las cosas se pueden hacer mejor, pero no todo es criticar", añade. En Jardín de Cantos, por su parte, indican que, ante la falta de alumbrado al ser un barrio residencial, han animado a sus vecinos a adornar portales, ventanas y balcones.

Más satisfechos están en Versalles y en el centro de Avilés. "Estamos muy contentos, ha quedado todo infinitamente mejor que el año pasado, aunque no hiciese falta esmerarse mucho para ello", apunta Antonio Gil, de la asociación vecinal de Versalles, algo a lo que se suman desde la asociación Pedro Menéndez. "El centro está bastante digno, la iluminación ha quedado muy guapa", dice su presidenta, Pilar Rodríguez.