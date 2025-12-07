La pista de hielo ya reina en Avilés: "Es un planazo"

"Va a ser la reina de las navidades en Avilés, lo tienen muy bien montado", asegura Luisa López, una de las vecinas de la ciudad que ayer, mientras su nieto se desgañitaba por mantener el equilibrio, veía los toros desde la barrera en la que apunta a ser la gran joya de la Navidad avilesina. La pista de hielo ya ha abierto sus puertas y, con ello, han vuelto los patinazos, las caídas y las risas. "Es un planazo ideal para traer a los críos", apunta la avilesina.

De todos puntos de la comarca avilesina se acercaron para poder disfrutar de la pista de patinaje avilesina, que cuenta con 450 metros cuadrados de hielo. "Yo soy de Soto del Barco, pero vine para poder estar con mi amiga", señala Clara Vigil, que junto a Noa Frías prueban a dar sus primeros pasos dentro del recinto. Eso sí, sin separarse en exceso de la pared. "Estábamos aburridas en casa y por eso nos animamos a venir. Aquí te lo pasas genial, aunque no sepas patinar muy bien lo puedes disfrutar. Es un planazo", afirman.

Con más soltura se le veía a Isabel Alonso. "Tengo 63 años, pero yo me siento que tengo 25", comenta, entre risas, la vecina de Morcín, que acudió con su nieta, Nora González, a probar la pista. "Su padre vive aquí y yo quería disfrutar con mi nieta, así que me arranque y aquí me tienes, patinando". Según dice, para animarse a calzarse los patines no hay edad. "Lo importante es la voluntad y tener ganas de hacer cosas diferentes. Hay que darlo todo", sentencia.

Otro de los que tenía completamente dominado el arte de patinar era Darío Notario. Madrileño, está apurando sus últimos días de vacaciones antes de tener que volver a la capital. "Estamos aquí de puente porque mi familia es asturiana. Mis tíos fueron los que nos comentaron la idea y nos lanzamos de cabeza", señala. Además, el joven destaca el cambio que ha pegado la ciudad con las luces de Navidad. "Están todas las calles guapísimas, a mi hermana y a mí nos está encantando. Parece una ciudad totalmente distinta, es una gozada", indica.

La pista de hielo de Avilés estará abierta hasta el 7 de enero Su horario, durante los fines de semana y las vacaciones escolares, es de 11 a 14 y de 17 a 22 horas. Solo de tarde abrirá del lunes 8 al viernes 12 y del lunes 15 a viernes 19. Además, se adelantará el cierre a las 20 horas los miércoles 24 y el 31, el jueves 25 y el jueves 1 de enero y se volverá a adelantar el cierre el lunes 5 de enero. El martes 6 solo abrirá de tarde.