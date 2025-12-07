El PSOE de Castrillón defiende la gestión de Barbón: "En Oviedo invierte y gobierna el PP"

"¿Por qué el Principado sí invierte en Oviedo, que también está gobernado por el PP? El problema no es ese, es el gobierno de Castrillón, que nos está lastrando como municipio". Iván López, portavoz del PSOE de Castrillón, salió ayer en defensa del presupuesto regional, que destinará al concejo una cifra ligeramente superior a los 600.000 euros, colocándole como el quinto municipio en cuanto a inversión de la comarca de Avilés. El socialista quiso poner el foco en la gestión del equipo de gobierno liderado por Eloy Alonso, mostrando su preocupación por la falta de comunicación con otros organismos políticos.

"Lo que más nos preocupa es la falta de ejecución del gobierno del PP de Castrillón en nuestro municipio. Con los datos que tenemos no están ni en 3% de ejecución de las inversiones que prometió el PP para el año 2025", criticó López, que calificó el dato como "una broma". "Caminos sin asfaltar, ríos sin limpiar, enfrentando pueblos con el saneamiento, peleas internas mientras paralizan la Oficina Técnica, niños pasando hambre en los colegios... Pero el PP se atreve a exigir obras al Principado", comenta el portavoz castrillonense.

Uno de los puntos donde más afila su crítica López es en la relación entre el Ayuntamiento de Castrillón y el resto de instituciones públicas. "Nos preocupa la falta de comunicación de nuestro alcalde con todos los entes supramunicipales. Tiene problemas con Costas, con las consejerías, con Confederación Hidrográfica del Norte...", enumera, que utiliza el ejemplo de Oviedo para explicar que el gobierno de Barbón sí invierte en ayuntamientos gobernados por el PP. "El problema no es el color político", asegura.

Desde IU consideran que debe de utilizar la fuerza en el Parlamento asturiano para negociar inversiones para Castrillón, "no es solo venir al municipio a hacerse la foto para solicitar obras, algunas de las cuáles les corresponde incluso al propio municipio en el marco de sus competencias", dice su portavoz Yasmina Triguero. Y pide al Alcalde "que atienda a su hacienda en vez de buscar responsabilidades en la de otros, porque a día de hoy aún no ha materializado ninguno de las inversiones que llevaba en su programa electoral". "Tenemos la seguridad que si el municipio hubiera puesto a disposición suelo para la construcción de vivienda pública, tendrían el compromiso de la Consejería de Ordenacion del territorio para su construcción como está pasando en otros municipios como Gijón a pesar de no estar gobernado por la izquierda", apunta la exalcaldesa, que en cuanto a la polémica en torno a la partida para el nuevo centro de salud de Piedras Blancas, señala que "a día de hoy el gobierno de Castrillón, que sepamos, no se ha reunido con la Consejería para definir los trabajos de redacción del proyecto y la necesidad de articular los accesos a la parcela, cuestión que corresponde al Ayuntamiento hacer".

"Poco que decir al agravio que están padeciendo los vecinos de Castrillón con la actitud miserable del gobierno de Asturias en la aprobación de unos presupuestos sectarios, ideológicos y de claro favoritismo a los ayuntamientos afines a sus siglas políticas ", criticó con dureza Rafael González, portavoz de Vox, que ironiza con la posible defensa de IU y PSOE de estas cuentas: "A ver cómo lo hacen sin sonrojarse". El portavoz califica como "un insulto" la partida de cinco mil euros para el centro de salud de Piedras Blancas y cree que "la política sectaria para sus simpatizantes y afiliados es intolerable, pero tenemos esperanza de revertir el signo de ese gobierno fracasado en las próximas elecciones".