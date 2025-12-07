Así es Soto del Real, la cárcel que aloja reclusos VIP en la que ingresará Natalio Grueso por el caso Niemeyer
Piscina, pistas de squash y gimnasio, entre los servicios del penal
José Luis Ábalos y Koldo García son dos de los más "destacados" inquilinos del penitenciario madrileño
La primera noche de Natalio Grueso en España será, si nada cambia, en la prisión de Soto del Real. La Policía Nacional trasladará al que fuera primer director del Centro Niemeyer desde la localidad portuguesa de Évora, donde permanece arrestado desde el jueves, hasta el penal del norte de Madrid. Allí, el dramaturgo y programador cultural, que llegó a codearse con estrellas de la talla de Brad Pitt, Woody Allen o Kevin Spacey, será uno más. Y no porque no vaya disponer de beneficios sobre el resto de reclusos, sino porque su presencia seguramente pasará desapercibida para el resto de reos, entre los que se encuentran, entre otros, el exministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.
Y estos son solo dos de los "ilustres" nombres que forman el "hall of fame" de Soto del Real. Tras las rejas del penal madrileño han estado personalidades como Iñaki Urdangarín (aunque de manera breve), el banquero y exministro Rodrigo Rato o el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas. También pasaron por allí algunos de los líderes del Procés catalán, como Oriol Junqueras, Jordi Sánchez o Jordi Ciuxart; y criminales involucrados en casos mediáticos, como "El chicle".
Más recientemente, Soto del Real tuvo como inquilino durante cinco meses, hasta su reciente puesta en libertad, a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE. El navarro está involucrado en el Caso Koldo, trama por la que el propio Koldo García y José Luis Ábalos ingresaron en Soto del Real al decretar el Tribunal Supremo la prisión provisional para ambos a finales del mes pasado.
Según distintas fuentes, el centro penitenciario de Soto del Real tiene capacidad para unos 2.000 presos. La cárcel fue inaugurada hace 30 años, y entre sus instalaciones cuenta con piscina, pistas de squash, canchas de deporte y gimnasio.
Asimismo, y aunque muchas veces sea catalogada como una cárcel para presos de "alto standing", se trata de un centro con una conflictividad elevada, ya que es una de las cárceles españolas con más agresiones denunciadas por los funcionarios.
