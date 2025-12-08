Castrillón organiza un ciclo de divulgación científica para recordar la figura de Ramón y Cajal

Castrillón rendirá el próximo miércoles 10 de diciembre tributo a la figura de Santiago Ramón y Cajal. Para ello, el Consistorio ha organizado una jornada abierta al público en la que se divulgará la figura y legado del médico y científico desde una perspectiva histórica, científica y humanista. La jornada, que se desarrollará en la sala de usos múltiples del Museo de Arnao, cuenta con la participación del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y la Fundación Universidad de Oviedo.

Padre de la neurociencia moderna

Para hablar de la figura del considerado padre de la neurociencia moderna, la jornada contará con especialistas como el doctor Juan José Jambrina, jefe de servicio de Psiquiatría del Hospital de Avilés; la neurocientífica Cristina Nombela Otero; y el decano de la Facultad de Medicina y Catedrático de Anatomía, José Antonio Vega.

Bajo el título "Cajal y Castrillón: Ciencia y Legado", el programa del acto acoge el desarrollo de tres conferencias que repasará las vivencias y docencias de Ramón y Cajal, aunque también se ahondará en ámbitos que iban más allá de la ciencia. En este sentido, se dará visibilidad al papel de las discípulas de Ramón y Cajal con el fin de destacar la huella de las mujeres en la historia de la neurociencia, así como se reforzará la necesidad de fomentar las vocaciones científicas y el diálogo entre Universidad, sistema sanitario y comunidad.