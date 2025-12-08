Corte de agua en Avilés: día y hora de las obras que afectarán a 299 usuarios

El servicio de Mantenimiento y Vía Pública del Ayuntamiento de Avilés ha anunciado de un corte en el abastecimiento de agua este miércoles, día 10. La interrupción tendrá lugar desde las 9.00 a las 14.00 horas y afectará a un total de 299 contratos que abarcan usuarios industriales comerciales y particulares domésticos.

En esta ocasión, la acción de mantenimiento de Aguas de Avilés afectará a las siguientes calles: Valdés Salas, Calleja Los Molinos, La Magdalena, La Grandiella, Leopoldo Alas Clarín, Lucuce y Ponte, Piqueros (Arriba y Abajo), El Barrial y Calleja de la Viuda.

La empresa señala que será importante evitar el uso de electrodomésticos como lavavajillas o lavadoras, así como revisar que ningún grifo permanezca abierto durante el periodo de interrupción, a fin de evitar pérdidas innecesarias tras su recuperación. El servicio se reanudará progresivamente en las zonas mencionadas, aunque la duración del proceso variará en función de sus respectivas condiciones de presión y caudal.

Los usuarios podrán saber si su casa se verá afectada por el corte a través de la web de Aguas de Avilés, donde se habilita un mapa de Obras y Afectaciones con el seguimiento del proceso en tiempo real.