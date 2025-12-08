"Los cuernos de don Friolera", última obra del año del Niemeyer
S. F.
Ramón Valle-Inclán fue, junto a Federico García Lorca, el mejor dramaturgo español de la primera mitad del siglo XX. Una de sus piezas más importantes fue "Los cuernos de don Friolera", que se presenta en el auditorio del Centro Niemeyer este viernes día 12 (20. 00 horas). Será la despedida teatral del ciclo Escena Avilés.
La reposición de esta producción que cierra el año se estrenó en los teatros del Canal de Madrid el pasado 2 de septiembre. La dirige Ainhoa Amestoy. Roberto Enríquez–que fue Valmont en la versión que "Las amistades peligrosas" se vio en el Palacio Valdés el 28 de noviembre– será don Friolera. Nacho Fresneda (su contraparte, Pachequín) Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñán, Miguel Cubero, José Bustos e Iballa Rodríguez completan el elenco. n
