Los ecologistas alertan de altos niveles de contaminación en Salinas

El Colectivo Ecologista de Avilés denuncia altos niveles de contaminación en Castrillón. Más concretamente en Salinas, donde la estación medidora de calidad del airea arrojó ayer unos niveles de PM 10 –pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, hollín, metales, cemento o polen dispersas por la atmósfera y con un diámetro menor a los 10 micrómetros– desfavorable. "Hemos denunciado reiteradamente que en la comarca de Avilés presenta malos datos de contaminación del aire por partículas, los peores de España, pero el Principado lo único que hace es cambiar la ubicación de las estaciones que dan malas cifras, como han hecho con las de Castrillón del Espartal y Arnao, trasladándolas a emplazamiento más benévolos previamente buscados", denuncia Fructuoso Pontigo, portavoz del colectivo.

Los valores arrojados por la estación de Salinas fueron de 347 microgramos de PM 10 por cada metro cúbico de aire, mientras que el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para este valor es de 45 microgramos por metro cúbico de aire. "Las administraciones responsables de la gestión de la calidad del aire son las responsables de evitar o empeorar un caso grave de salud pública", critica Pontigo, que prosigue: "En la actualidad, la cantidad y calidad de estudios que demuestran cómo afecta la contaminación ambiental a la salud personal, al desarrollo del cerebro y a la calidad de vida de una población, no pueden ser obviados por una clase dirigente que no toma las suficientes medidas, poniendo en peligro a la población".

Mientras que la estación medidora de Salinas arrojó unos niveles de calidad del aire desfavorable, el resto de puntos de control de la comarca se movieron en valores considerados "razonablemente buenos".

La localidad castrillonense no fue la única de la región con valores negativos. En Gijón también hubo dos estaciones que arrojaron un nivel de "desfavorable".