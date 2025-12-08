Inversiones en el Puerto de Avilés: más de 11 millones y apoyo europeo para alcanzar el crecimiento esperado

El Puerto de Avilés ha sufrido una importante transformación en los últimos años en aras de modernizar las instalaciones: ha ganado superficie logística, capacidad y competitividad. Ha mejorado también en seguridad y prestaciones en los muelles. Todo esto responde a seis obras de mejora de infraestructuras e instalaciones portuarias –todas ellas iniciadas entre 2019 y 2024– que han supuesto más de once millones de inversión, el ochenta por ciento con cargo a la Autoridad Portuaria y, el resto, procedente de fondos europeos.

Los trabajos ejecutados hasta el momento han permitido atraer buques de mayor tamaño –un ejemplo podría ser el granelero "Key Knight", de 229 metros de eslora y 14,43 metros de calado– y recuperar tráficos–, ha favorecido también la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada transportada mediante la operación de buques más eficientes –entre los años 2020 y 2023, el autoconsumo eléctrico ha reducido un 35% su huella de carbono. Y el objetivo es alcanzar el 50% en 203o–, se ha aumentado el tráfico marítimo, se ha mejorado en competitivida regional y se ha completado la primera etapa del proyecto global de modernización del muelle de Raíces.

Recuperación de cruceros

El Puerto de Avilés ha conseguido crecer en el primer semestre del año en un contexto general de caída del tráfico de mercancías en el conjunto del sistema portuario español. Y lo ha hecho además en graneles líquidos, en mercancía general y también en el muelle pesquero. Además, se han recuperado los cruceros, con la escala del "Scenic Eclipse" el pasado 15 de junio.

El director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, explicó: "Todas estas innovaciones forman parte del plan de mejora continua de las infraestructuras del Puerto de Avilés, con el objetivo de garantizar la eficiencia operativa, reforzar la seguridad y ofrecer servicios adaptados a las necesidades de nuestros clientes". Muñoz-Calero quiso destacar "la importante contribución de la Unión Europa en la cofinanciación de este tipo de obras, cuyo resultado incide indirectamente en la mejora de las condiciones en las que llevamos a cabo nuestras operativas". Las obras que citó están incluidas en la primera fase de una actuación denominada adecuación de espacios e instalaciones en zona de servicios portuario para mejor del aprovechamiento.

Nuevos tráficos

En esto entra la citada adaptación del muelle de Raíces a nuevos tráficos. En concreto se han ganado 821 metros de longitud. Otra actuación ha sido el relleno de la lámina de agua comprendida entre los muelles de Valliniello y Arcelor-Mittal: con esta obra se han ganado 33.000 metros cuadrados ya utilizados para el acopio de piezas de carga de proyecto. Esta nueva explanada, junto con los 80.000 metros cuadrados que surgirán del convenio del Estrellín, contribuye a responder a la demanda existente, tanto para dar servicio a las actuales empresas que embarcan piezas eólicas o de proyectos desde el puerto de Avilés "como para nuevos clientes que puedan requerir espacios y/o grandes calados para nuevas actividades o para productos de otra naturaleza, así como para buques de tamaños mayores que puedan hacer escala en el puerto de Avilés".

Se ha derribado una vieja nave industrial –y se han ganado 5.500 metros cuadrados– y en estos momentos se están demoliendo dos más en desuso (Tecmomar y Asturcar), lo que permitirá ganar 30.000 metros cuadrados más. También se ha construido un foso de varada de embarcaciones, se han repuesto 52 pilotos y se han sotoerrrado dos tomas eléctricas.

Hecho esto, el Puerto sigue programando actuaciones. El Ministerio de Transportes destinará a lo largo de los próximos 4 años en los puertos de Avilés y Gijón inversiones superiores a los 130 millones de euros, según anunció hace un mes el ministro Óscar Puente. De ese monto global, 72,8 millones serán para los muelles avilesinos.