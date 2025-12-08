Llegan los primeros autores de la próxima edición del Festival Celsius 232: Joe Hill, David Uclés, Raúl Quinto (entre otros)

El otro día David Uclés se montó una juerga literaria con Rodrigo Cuevas en el escenario del auditorio del Centro Niemeyer: a costa de "La península de las casas vacías" (Siruela), 300.000 ejemplares vendidos, veinticinco ediciones; Guerra Civil y realismo mágico. Por el verano había recibido el premio "Kelvin 505" del Festival Celsius 232 de literatura fantástica, ciencia ficción y terror. Allí mismo, en el escenario de la Casa de Cultura, consiguió arrancar una nueva invitación para regresar a Avilés y lo hará el próximo verano: es el primer autor en haber dicho sí a volver a participar en el encuentro literario asturiano por excelencia de todos los veranos: llega a su décimo quinta edición: del 14 al 18 de julio próximos. Otra fiesta más.

Joe Hill es otro de los autores que regresa a Avilés. Ya estuvo en la ciudad en 2017. Por entonces ya había publicado uno de sus relatos más populares: "Black Phone" –está en "Fantasmas" (Nocturna)–: un secuestrador encierra en un sótano aislado del mundo a un chaval que se despierta un día sin saber cómo poder escapar. Hay un teléfono desconectado y suena. ¿Las anteriores víctimas del psicópata pueden estar ayudando al protagonista? Ese es uno de sus libros, los otros son: "El traje del muerto", "Cuernos", "NOS4A2: Nosferatu" y "Fuego", "Tiempo extraño" y el del cómic con "Locke & Key"-. Todos en Nocturna, muchos de ellos con versión cinematográfica o televisiva. Y es que de casta le viene al galgo: Hill es hijo de Stephen King. Los dos juntos, por ejemplo, escribieron "En la hierba alta", que terminó siendo filme.

Raúl Quinto –premio Nacional de Narrativa, premio de la Crítica–, también ha aceptado la invitación de los organizadores del festival literario avilesino. Es el autor de "Martinete del rey sombra" (Jekyll & Jill), De este año es, en la misma editorial, "La ballena azul", su incursión en la literatura de terror.

Jennifer Svedberg-Yen también ha confirmado su presencia en Avilés este próximo verano. Es la guionista principal de "Clair Obscur: Expedition 33", un videojuego de rol de fantasía oscura que desarrolla Sandfall Interactive y publicado por Kepler Interactive.

Otra de las invitadas es Becky Chambers, que es la autora de "El largo viaje a un pequeño planeta iracundo" (Insólita Editorial), una historia centrada en una tuneladora que fue una autopublicación en los Estados Unidos y que, pese a ello, quedó finalista en el premio "Arthur C. Clarke".

Maeva Nieto Piñeiro es otra de las primeras autoras del próximo Celsius 232. Su carrera literaria es relativamente reciente, aunque no por eso esta va su primera vez en Avilés (la edición de hace dos años sí que lo fue). Debutó con "El buscador de estrellas" (Hela Ediciones). Recientemente, este viernes pasado, Nerea Llanes estuvo en Avilés. En verano promete volver.

La primera tanda la cierra escritora cubana Elaine Vilar Madruga se formó como actriz. Ha escrito teatro y, sobre todo terror y erotismo fantástico. Ha publicado por medio mundo.