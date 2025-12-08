Natalio Grueso generó derechos de autor durante su fuga con la gira de una de sus obras teatrales por República Dominicana

Natalio Grueso, primer director del Niemeyer, que está preso en la cárcel de Évora (Portugal), donde ingresó este jueves pasado tras haber sido detenido en un pueblo del Algarve tras dos años y pico de fuga de la justicia para evadir la condena de ocho años de prisión, se hizo escritor al dejar la gestión cultural de los teatros municipales de Madrid, cosa que sucedió en marzo de 2013.

La versión que Natalio Grueso hizo de la novela de Gabriel García Márquez "El coronel no tiene quien le escriba" se representó en el Teatro Nacional de Santo Domingo, en la República Dominicana, en dos ocasiones: entre el 2 y el 4 de agosto y entre el 6 y 14 de diciembre de hace un año (en 2024, se mantenía en paradero desconocido). Las representaciones teatrales generan siempre y en todo lugar derechos de autor, que se calculan en función de un porcentaje determinado d la taquilla generada.

La fuga de Grueso –concluida esta semana en la localidad portuguesa de Olhâo, en la costa del Algarve–se alargó entre el mes de agosto de 2023 y este de diciembre. En aquel 2023 Natalio Grueso había tenido en cartel: el texto original de "Lorca por Saura" (se vio en el Palacio Valdés con el reparto encabezado, entonces, por India Martínez), la versión del clásico "Muerte de un viajante", de Arthur Miller, y también la de "Equus", de Peter Shaffer. Las tres, producidas por Okapi.

"Muerte de un viajante", con Imanol Arias al frente, se representó en Uruguay y en Argentina: en Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Rosario entre finales de mayo y comienzos de junio de aquel 2023, es decir, antes de su fuga. En abril de aquel año fue cuando el Tribunal Supremo dio de paso la sentencia de la Audiencia Provincial, que es de junio de 2020, y cuando la defensa de Grueso se puso en marcha para lograr la concesión de un indulto.

La carrera literaria

En mayo de 2014 salió la primera novela de Natalio Grueso: la tituló "La soledad", la editó Planeta y parece que a Mario Vargas Llosa le gustó mucho: "Un libro que se lee con placer y en el que en cada nueva página espera al lector una revelación todavía más sorprendente que la anterior", escribió. Paulo Coelho también la alabó: "Una novela delicada, hermosa y conmovedora cuya lectura me ha llegado al corazón".

La relación de Grueso y Vargas Llosa empezó, precisamente, cuando el primero se hizo cargo de los teatros madrileños (lo hizo tras abandonar su puesto de trabajo al frente del Niemeyer coincidiendo con el triunfo electoral de Foro en el Principado). En la presentación de la programación teatral madrileña dijo que su empeño iba a ser estrenar íntegramente toda la obra dramática de Mario Vargas Llosa. Y se puso a ello.

En noviembre de 2019 estrenó "La fiesta del chivo" (también se ha visto en la República Dominicana). Y al premio Nobel le entusiasmó: "Nunca creí que se pudiera adaptar una novela tan compleja a una obra teatral. Ha conseguido meter en una hora y media todos los hechos centrales de la novela", aseguró en "El País". Unos meses antes, se había celebrado el juicio en el que Grueso era el principal acusado. La sala tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo unos meses después le condenó por malversar 78.819 euros.