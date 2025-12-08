Obras para mejorar los baños del colegio público de La Toba

El Ayuntamiento de Avilés acometerá una reforma integral de los aseos de la primera planta del colegio público La Toba, con una inversión de 48.279 euros (IVA incluido) destinada a modernizar y mejorar estas instalaciones. La actuación se financia con la partida municipal para mantenimiento y reparación de colegios públicos.

En esta planta se encuentran los baños para niños y niñas, así como un aseo para el profesorado, todos ellos con un notable deterioro debido al paso del tiempo. La intervención permitirá renovar completamente estos espacios e incorporar un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad del centro.

El proyecto ha sido adjudicado mediante contrato menor a ZOOM Proyectos y Obras SL, seleccionada entre siete empresas por presentar la mejor oferta. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 120 días.

Las obras incluyen la demolición y retirada de los sanitarios actuales, de los azulejos y de parte del tabique existente para habilitar el nuevo aseo adaptado. También se ejecutarán nuevas particiones interiores y se renovarán las instalaciones eléctrica y de iluminación, incorporando tiras LED. Además, se colocará un pavimento vinílico nuevo, un falso techo y se procederá al pintado y adecuación de las puertas.

El equipamiento final contará con nuevos lavabos, además de 10 inodoros, uno de ellos accesible. También se instalarán secamanos eléctricos, espejos y dosificadores de jabón.