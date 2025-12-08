Ogensa y Acciona optan a ejecutar el refuerzo del espigón de San Juan

Las empresas Acciona y Ogensa son las aspirantes a ejecutar las obras de refuerzo en el espigón de San Juan. La mesa de contratación de la Autoridad Portuaria abrió el pasado día 5 de diciembre las ofertas para ejecutar estos trabajos, que cuentan con un presupuesto de 3,55 millones. La oferta presentada por Ogensa es de 3,08 millones de euros y la de Acciona, de 3,54. La cantidad ofertada por la primera, un 13,21% inferior al presupuesto, ha sido considerada anormalmente baja, por lo que la mesa de contratación acordó requerir a la compañía que justifique la diferencia entre ambas cantidades.

Esta actuación se enmarca en un plan de inversiones anunciado por la Autoridad Portuaria de Avilés para 2026, que asciende a 15,8 millones. Además de las mejoras en el abrigo del puerto, se prevé la modernización de la Nueva Rula, la ampliación de la zona operativa del puerto en ambas márgenes y también habrá inversiones en tratamiento y gestión del material del dragado, mejora de la calidad del aire y las aguas...

De todas estas inversiones, la más cuantiosa será para la renovación de la lonja, que se llevará 5 millones de euros. Asimismo, también estaba prevista la rehabilitación del faro de Avilés; si bien, la licitación para este proyecto ha quedado desierta. Esta actuación contaba con un presupuesto de 1,35 millones de euros. En el faro de Avilés se prevé restaurar la envolvente, se intervendrá en la señal marítima y se recuperará y reordenarán los espacios en la antigua vivienda del farero. El edificio anexo se reformará también "para convertirlo en un espacio polivalente de actividades abiertas al público y de servicio del conjunto".