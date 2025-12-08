Estas son las cifras de inversión per cápita de las cuentas del Principado en la comarca de Avilés: a Gozón le toca el "Gordo" y en Castrillón no llegan a 30 euros por vecino

Si es norma habitual que municipios pequeños reciben menos inversión por persona que las grandes ciudades, por una cuestión de proporción de los proyectos, en la comarca avilesina la realidad es bien distinta: son los concejos con menor población los que captan una cantidad más abultada de inversión por habitante en las cuentas regionales para el próximo año. Si en el ranking de población son Avilés y Castrillón los dos concejos con mayor población, 75.915 y 21.986 habitantes, respectivamente, quienes lideran este año la clasificación del mayor esfuerzo inversor del gobierno autonómico son Gozón y Soto del Barco, cuarto y quinto en población, respectivamente, con 10.396 y 3.816 vecinos, respectivamente, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para los gozoniegos van 510,67 euros de inversión por habitante mientras que a los sotobarquenses llegan 445,49 euros por habitante.

Tomando como referencia el anexo de inversiones de las cuentas regionales para 2026, por aglutinar el conjunto de actuaciones de mayor entidad para cada municipio de la comarca, se observa que en Avilés, cabecera de comarca, los 24,2 millones de euros asignados como inversiones para el municipio corresponden en casi un 50% a los grandes proyectos educativos: desde la FP en La Grandiella, a la Escuela de Arte o las nuevas escuelinas. Se cumplen las expectativas, eso sí, para el gobierno local, pero los 318,77 euros que llegan a Avilés por habitante distan de cumplir con el criterio de representación por población.

El concejo que resulta más favorecido en el reparto por habitante, Gozón, tiene en las infraestructuras de carreteras y el parque playa de Veridicio, los principales sostenes presupuestarios, que son cerca de cuatro de los cinco millones asignados para este territorio según el anexo de inversiones del proyecto presupuestarios.

Tras Gozón y sus 510,67 euros por habitante se sitúa Soto del Barco, con 445,49 euros por habitante. Uno de los montos más importantes, el referido a unas viviendas de promoción pública en San Juan de la Arena, con 1,1 millones de euros consignados, es un proyecto que está a punto de finalizar ya, como declaró el Alcalde, José Manuel Lozano, de la Candidatura Independiente de Soto del Barco, en un primer análisis sobre las inversiones del Principado para 2026 en este concejo. El regidor ha lamentado que una mayoría de partidas para dragados y puertos son compartidas con sus vecinos de San Esteban, en el municipio vecino de Muros del Nalón.

El tercer concejo tanto en inversión por habitante es Illas. Los 349.667 euros destinados a la reparación de la carretera entre La Peral y la Cruz de Illas significan que a cada vecino le corresponden 333,33 euros. Y, tras ellos se situaría Avilés, con 318,77 euros por habitante.

Corvera, donde el reparto de los 2.870.000 euros recogidos en diferentes proyectos en el anexo de inversiones del proyecto de presupuestos del Gobierno del Principado para el próximo ejercicio significa que en el reparto tocan a 143,74 euros por habitante, se sitúa en quinta posición. Cierra la clasificación, pese a ser el segundo concejo en población de la comarca, Castrillón. Para sus 21.986 vecinos aparecen consignados en las cuentas regionales de 2026 un total de 640.698 euros, lo que significa que cada castrillonense toca a 29,14 euros, una cantidad por la que han puesto el grito en el cielo desde el gobierno local, del PP, habida cuenta que hace meses esperan un encuentro entre el Alcalde y el Presidente del Principado, para abordar estas y otras cuestiones, pero que no acaba de llegar.