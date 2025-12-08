Los temporales impedirán salir a faenar a los barcos en los próximos días y amenazan con subir el precio del pescado para Navidad

La recta final del año llega con buenas perspectivas para el sector pesquero asturiano: la semana pasada finalizó en la Rula de Avilés, principal plaza pesquera del Principado, con una intensa actividad en sus instalaciones que se tradujo en un elevado volumen de pescado subastado. Los próximos días serán de calma en cuanto a actividad, ya que las malas condiciones de la mar obligarán, de cumplirse los pronósticos meteorológicos, a que buena parte de la flota permanezca amarrada, según explicaron desde las instalaciones avilesinas. Pese a ello, desde las instalaciones pesqueras han un llamamiento a la calma: "El abastecimiento está asegurado".

El mensaje es de tranquilidad. Una vez pase el temporal, tanto la flota de bajura –dedicada a especies variadas– como la de altura –centrada principalmente en la merluza– retomarán su actividad con total normalidad. Esto permitirá mantener un flujo estable de producto durante todo el mes de diciembre.

Los responsables insisten en que el abastecimiento de pescado para la campaña navideña está "completamente asegurado", con disponibilidad de todas las especies habituales en estas fechas: salmonete, merluza, rape y otras variedades muy demandadas por los consumidores.

Y ya hay fecha para la considerada la "subasta de Navidad": será el próximo 22 de diciembre a las 17.00 horas. El año pasado esta subasta se hizo, como anécdota a resaltar, un domingo, día inhábil a efectos de primera venta pesquera. Esto fue por un cúmulo de circunstancias, la principal: que Nochebuena entonces cayó en martes, por lo que se esperaban ventas importantes en las pescaderías el lunes; y la única forma de abastecer de producto fresco a las tiendas era abrir en domingo.

Este año la subasta será de lunes, y por la tarde, como manda la tradición. Así el pescado descargado en Avilés estará en los mostradores de casi cualquier pescadería de Asturias, y de fuera del Principado, en apenas unas horas antes de la cena de Nochebuena, que este año cae de miércoles.

Los productos tradicionalmente con más tirón en estas fechas son la lubina, salmonete, el virrey, la merluza... Y conforme a la demanda, son los que suelen experimentar un mayor aumento de precio. En el caso de la merluza se suma la escasez de capturas de acuerdo a la legislación europea. Con todo, desde la Rula de Avilés aseguran producto y en abundancia para las próximas semanas: "Tanto para la campaña navideña como para todas las celebraciones que tenemos durante este periodo el abastecimiento está asegurado", sentencia el responsable de la instalación pesquera, Ángel Muñoz, que agradece "a todos los restaurantes y a todos los consumidores que apuestan por la marca ‘Pescado de confianza’ para llevarse a casa el mejor pescado".

"Con esta marca se pone de manifiesto la buena labor que hacen los pescadores en la manipulación de pescado así como los protocolos que nosotros llevamos a cabo desde nuestras instalaciones", agrega Muñoz.