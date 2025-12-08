Así es el tren de la Navidad, "la mejor forma de conocer Avilés"
"Para los padres es ideal y a los niños les encanta; es un puntazo", celebran los usuarios
N. M.
"Para los padres es una actividad ideal, los niños van encantados en el tren", sostienen Anselmo Melguar y Lina Slizyte nada más bajarse de uno de los atractivos que tiene Avilés durante la época navideña, el tren de la Navidad. Una locomotora tira de dos vagones que van recorriendo parte del callejero del casco antiguo avilesino. Su llegada la anticipan unos ligeros bocinazos, un sonido que hasta el 6 de enero acompañará a los vecinos del centro. "Se ve una ciudad muy cambiada respecto a otros años", señala la pareja avilesina, que aplaude las iniciativas que han dado un nuevo ambiente a la villa.
"Teníamos muchas ganas de probarlo, es una forma muy diferente de dar una vuelta por la ciudad y la mejor forma para conocer la ciudad", apuntan Celia Álvarez y Enol López, que se preparan para subirse por primera vez el tren. "Aún no hemos salido de noche a ver cómo está la ciudad, pero tiene una pinta buenísima", señalan ambos sobre el nuevo alumbrado que lleva funcionando desde el pasado viernes.
Luisma Sánchez destaca las diferentes propuestas que tiene la ciudad para disfrutar de la Navidad, algo que apuesta que "va a hacer que, cuando empiecen las vacaciones escolares, esté hasta los topes". "Entre el tren, que es una gran idea para venir con los críos, como lo que hay montado en La Exposición me parece un puntazo, al nivel de otras grandes ciudades", apunta el avilesino, que cree que este invierno "hay una gran diferencia respecto a las pasadas navidades".
Sus palabras las subscribe Clara Rodríguez, que acudió a la cita con el tren navideño junto a su hijo Marco. "Es un amante de los trenes y claro, cuando se enteró de esto, quiso venir a probarlo. La verdad que es una idea fantástica para tenerlos entretenidos", comenta la avilesina, que espera que las iniciativas que se están viendo durante esta Navidad en Avilés tengan continuidad en el tiempo. "Ojalá todo esto vaya a más y no sea cosa de un solo año", afirma.
El tren de la Navidad estará disponible para vecinos y turistas hasta el próximo 7 de enero. Recorre la ciudad, aunque el punto de salida y llegada es la plaza de España. Tiene varios turnos, todos ellos en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.
