Aitana, "El último de la fila", Amaral, Dani Fernández...: esta es la millonaria cifra que (se estima) dejarán los "conciertazos" en Avilés

Cuatro nombres: "El Último de la Fila", Aitana, Amaral y Dani Fernández. Y una cifra millonaria: 6.240.000 euros. Este es el impacto turístico directo estimado que dejarán en la ciudad los cuatro "conciertazos" del año en Avilés, los cuatro a desarrollar en el pabellón de exposiciones de La Magdalena en 2026. El cálculo realizado por el área de Cultura del Ayuntamiento toma como referencia el gasto turístico de 130 euros por persona y día que abarca alojamiento, restauración, transporte, compras y actividades de ocio en el municipio, según el INE (Instituto Nacional de Estadística) sin incluir el precio de la entrada a los conciertos. Además se aplica únicamente a los asistentes directos excluyendo posibles acompañantes.

Así queda, pues, el desglose por concierto. "El Último de la fila" actuará el 20 de junio. Será uno de los eventos culturales con mayor afluencia de público de la historia reciente en la región: 18.000 entradas vendidas (sold out). Se trata de uno de los doce conciertos incluidos en la gira de regreso de Manolo García y Quimi Portet que traerán a Avilés, por unas horas, tanta población como tiene el barrio de Pumarín de Oviedo. Este concierto dejará en Avilés 2.340.000 euros aplicando el gasto medio de 130 euros por persona.

Melendi, el pasado mes de octubre, durante el primero de los dos conciertos que ofreció en el pabellón de La Magdalena. | LUISMA MURIAS / .

Otro tanto dejará Aitana, según los cálculos municipales. La cantante catalana actuará el 26 de junio –una semana después de "El último de la fila"–. Presentará en Asturias su gira "Cuarto Azul World Tour" y ya ha colgado el cartel de "entradas agotadas".

Será el próximo febrero –día 7– cuando se subirá al escenario Amaral con "Dolce Vita Tour". Ya tiene 6.000 entradas vendidas y se estima que el impacto turístico directo será de 780.000 euros. Otro tanto, el de Dani Fernández, que aterrizará el 9 de mayo en Avilés con "La Insurrección Tour", su nueva gira de pop rock que marcará una etapa clave en su carrera. A estos conciertos habría que sumar otros de menor porte o el de Víctor Manuel en el Centro Niemeyer el 15 de marzo, por ejemplo.

Gran asistencia

Más allá del impacto turístico directo, los conciertos con una asistencia estimada de 18.000 personas –actualmente el de Aitana y "El último de la fila", ambos incluyen gradas en el montaje– generarán un impacto económico directo sobre proveedores locales de entre 350.000 y 550.000 euros.

A nivel técnico se estima que se dará trabajo a unas 50 personas en tareas de sonido, iluminación, vídeo, montaje de tarimas, señalética... Sesenta más en logística, seguridad y servicios. Más cifras: en hostelería se prevé que trabajarán en estas fechas unas 200 personas tanto en suministro de bebidas como en el catering para artistas y "staff". Y dos datos más: en el capítulo de personal eventual se deberá contar con ochenta personas más (por ejemplo, acomodadores para el concierto de Aitana). En transporte, servicios sanitarios, comunicaciones y seguros se invertirán hasta 80.000 euros y no menos de 40.000, según los cálculos municipales.

En total: "Para los conciertos de Aitana y ‘El último de la fila’, ambos con máxima complejidad operativa, el impacto económico director sobre proveedores locales y regionales puede alcanzar un máximo de 1.100.000 sumando ambos eventos. Los conciertos de Amaral y Dani Fernández presentaran un impacto previsiblemente menor, al no requerir la misma estructura ni volumen de recursos", explicaron. ¿Y personal? "El personal estimado vinculado a esos dos grandes eventos (Aitana y ‘El último de la fila’) sin contar los servicios propios del Ayuntamiento será de unas cuatrocientas personas para cada uno".