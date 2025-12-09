Avilés acogerá el tradicional maratón de sangre a partir del día 15

Con diciembre ya avanzado, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias ya tiene el calendario de donaciones. Hay numerosas fechas para "regalar" sangre, dos ya fijas en el calendario comarcal: el maratón de donaciones que se celebrará en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés a partir del lunes, día 15, de nueve de la mañana a nueve de la noche y jornadas intensivas para la donación también en Piedras Blancas a mediados de mes. Asimismo se instalará el autobús en distintos rincones de la comarca, de la biblioteca de La Luz a Pravia o Luanco, por citar solo unos ejemplos. También estarán las puertas abiertas en el local de la Asociación de donantes de Avilés, en la plaza de Santiago López.

"En Asturias necesitamos entre 180 y 200 donaciones diarias para dar respuesta a las necesidades de los hospitales asturianos. Donar es necesario, porque no sabemos cuándo podemos llegar a necesitarla nosotros y todos deseamos que, llegado el caso, haya sangre preparada para ser transfundida en un hospital. La sangre no se puede fabricar y nos necesitamos los unos a los otros", afirman desde el colectivo regional.

Pueden donar sangre las personas mayores de edad que no hayan cumplido los 65 años, que pesen más de 50 kilos y no presenten patologías de transmisión sanguínea, anemia o valores anómalos de tensión arterial. Entre una donación y otra debe transcurrir un intervalo mínimo de dos meses. Los varones pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres.