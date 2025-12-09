Avilés vive su Navidad más "instagrameable" con el nuevo alumbrado: "No somos Vigo, pero llegaremos"

"No somos Vigo, pero llegaremos". Desde que se celebró la ceremonia de encendido de luces el pasado viernes en el Parche, Patricia Arango ya ha dedicado varios de sus post en redes sociales a dar cuenta de la fuerza con la que llega este 2025 la Navidad a Avilés. Y no es la única. Apenas tres días después de dar por iniciada una de las épocas más ilusionantes del año y superado el regusto agridulce que dejó la iluminación de la villa en las navidades pasadas, los vecinos se han decidido a llenar las calles y a participar, teléfono en mano, de la sensación de alegría que contagian los nuevos elementos decorativos.

En la apuesta de este año por el alumbrado navideño, se han incluido un buen puñado de elementos singulares. El más llamativo, a juzgar por la afluencia de público, se encuentra en la plaza de La Merced. "Esto es magia, es ilusión... ver las estrellas sobre la fachada de la iglesia es precioso", expresó Aleida Castillo, que elegió la tarde de ayer para hacer su ruta particular para ver las luces. No perdió la oportunidad de inmortalizar el momento y seleccionó sus mejores fotos para hacer un vídeo "directo a Instagram". Un proceso creativo que, asegura entre risas su acompañante, Santiago Vidal, "no siempre es tan fácil", y eso es porque Avilés está lleno y sus luces son tendencia.

A las 18.30 horas ya eran cincuenta las personas que esperaban su turno frente a la iglesia de Santo Tomás, que estrena además las "letronas" con el nombre de la ciudad. Una de ellas, Vanesa Baños que, a la hora de apuntar cuál era su decorado favorito, no dudó: "Las letras, seguro". "Aunque me quedo con ganas de que se queden fijas todo el año, como ocurre en otras ciudades", agregó. Pese a que en su caso no utilizan redes sociales, Dori Terán y Dori Rodríguez sí coincidieron con Baños en la belleza que les transmite "ver iluminado el nombre de tu ciudad".

Esperando su turno, y en el mismo punto de la plaza, también estaban Kilyn Peralta y Cindy Leiva que, con todo, consideraron más fácil su objetivo de sacar una foto icónica para Instagram, pero también para Tik Tok, delante de las letras que en la plaza de España. "Este año se lo curraron mucho, estamos encantados", señaló Daniel Menéndez, que celebró ayer su cumpleaños con un selfie junto a toda su familia ante el árbol monumental de la plaza de España. A su lado, Raquel Menéndez añadió que la estela que despliega la estrella fugaz desde la copa del árbol hasta la propia fachada del consistorio "es increíble, queda como una especie de abanico dorado que lo envuelve todo" y que refrenda entonces un componente fundamental en estas fechas: la magia.

"Claramente aquí hay que hacer la foto desde abajo", aclaró Inés Arena, que eligió El Parche para reecontrarse con Estela Menéndez y dejar de ello constancia en sus stories de Instagram con el ángulo más original posible desde el interior del árbol. Aunque a Inés no le parecía "especialmente reseñable" tener una iluminación como ésta en Navidad, Menéndez, que vive fuera, sí lo consideró una bienvenida agradable: "Volver a casa y ver las calles así sí que me gusta". En su caso, también hubo otro punto clave en el callejero avilesino para sacar la foto de rigor: la plaza de Pedro Menéndez.

Allí, el parque infantil de la plaza cuenta con dos piezas más para el disfrute de los má pequeños y de los que no lo son tanto. Un pingüino y su casa nevada han sido otros de los protagonistas de la tarde, que Jessica Granda, Begoña Prieto, Enzo Rodriguez y Sofía Alonso escogieron ex profeso para disfrutar de la propuesta de iluminación avilesina: "Nosotros venimos de Piedras Blancas. No hemos parado de leer que este año hay que ver las luces y aquí estamos", explicó Granda, que agregó: "En realidad este es la primer adorno que vemos, todavía no nos ha dado tiempo a más", aseguró el castrillonense, que a los pocos minutos de llegar ya no pudo resistirse a dejar en su teléfono el recuerdo de la Navidad más "viral" de Avilés.