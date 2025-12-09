Castrillón presume a sus futuros ídolos deportivos: así se ha vivido la gala del Deporte en el concejo

"Ojalá ver, en los próximos Juegos Olímpicos, un medallista de Castrillón", deseó Manuela Fernández, directora general de Deporte, en la gala del deporte de Castrillón, en la cuál se premio a 77 deportistas del concejo, entre los que destacaron las gimnastas del Club Piedras Blancas o Marín Fernández, ciclista y único premio internacional.

"Sois referentes para vuestros compañeros, les enseñáis que el deporte se puede compaginar con todo", destacó Fernández, que también se quiso acordar de todo lo que rodea a un deportista, como sus entrenadores o su familia. Por su parte, Marián Carbajal, concejala de Deportes, aseguró que para ella "es un honor cerrar una gala donde se ha premiado a aquellos que han llevado el nombre de Castrillón a lo más alto". "Más allá de vuestros logros queremos destacar vuestro compromiso y constancia, sois ejemplos y referentes ", indicó la edil, que se comprometió a "seguir mejorando las instalaciones deportivas para acompañar a nuestros jóvenes".

Para entregar los galardones participaron en la gala, que estuvo conducida por Juan Pablo Carpintero, Coke Osuna, Nacho Nuevo y Raquel Ignacio del Hispano, y Víctor de la Calle. Además, también participó Fermín Cacho, medallista olímpico en Barcelona 92, que a través de un vídeo mandó un mensaje a los deportistas castrillonenses. "Con trabajo, constancia e ilusión todo se puede conseguir", sentenció.