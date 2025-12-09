Castrillón presume a sus futuros ídolos deportivos: así se ha vivido la gala del Deporte en el concejo
"Ojalá ver a alguno en los próximos Juegos Olímpicos", desea Manuela Fernández en una gala que premió a 77 castrillonenses
N. M.
"Ojalá ver, en los próximos Juegos Olímpicos, un medallista de Castrillón", deseó Manuela Fernández, directora general de Deporte, en la gala del deporte de Castrillón, en la cuál se premio a 77 deportistas del concejo, entre los que destacaron las gimnastas del Club Piedras Blancas o Marín Fernández, ciclista y único premio internacional.
"Sois referentes para vuestros compañeros, les enseñáis que el deporte se puede compaginar con todo", destacó Fernández, que también se quiso acordar de todo lo que rodea a un deportista, como sus entrenadores o su familia. Por su parte, Marián Carbajal, concejala de Deportes, aseguró que para ella "es un honor cerrar una gala donde se ha premiado a aquellos que han llevado el nombre de Castrillón a lo más alto". "Más allá de vuestros logros queremos destacar vuestro compromiso y constancia, sois ejemplos y referentes ", indicó la edil, que se comprometió a "seguir mejorando las instalaciones deportivas para acompañar a nuestros jóvenes".
Para entregar los galardones participaron en la gala, que estuvo conducida por Juan Pablo Carpintero, Coke Osuna, Nacho Nuevo y Raquel Ignacio del Hispano, y Víctor de la Calle. Además, también participó Fermín Cacho, medallista olímpico en Barcelona 92, que a través de un vídeo mandó un mensaje a los deportistas castrillonenses. "Con trabajo, constancia e ilusión todo se puede conseguir", sentenció.
Los galardonados
- Gimnasia rítmica: Valentina Valiña, Lucía González, Marina Barrios, Saioa Rodríguez, Adriana Martínez, Alba Marcos, Andrea Arroyo, Alba Pérez, Cayetana Prendes, Celia Fernández, Daniela Fernández, Dara Redondo, Emma Kudla, Sofía Quiroga, María Rodríguez, Julia Peregrina, Valeria Prado, María Cuervo, Lara Menéndez, Lía Iglesias, Helena Zapico, Lara Pardo, Eva Miguel, Zoe Miguel, Alba Enríquez, Marina Enríquez, Isabel García, Alicia Mesa, Noemí Díaz, Julia Fernández, Elba González, Violeta Geraghty, Martina González, Eire Menéndez, Rebeca López y Andrea Muñiz.
- Atletismo: Iyán Fernández, Pedro Fernández, Izan González, Javier López, Jairo Heres y Marcos Heres.
- Piragüismo: Martín Dopazo, Abel Fernández, Emilio Álvarez, Lucas García, Carolina García, Daniela Álvarez y Mateo Dopazo.
- Natación: María Vázquez, Carlos García, Kailani Stasiak, Surya Stasiak, Lucas González, Leo González y Carla Busto.
- Kárate: Alba Laíz, Marco Laíz, Marcos Sánchez, Dani Casado, Estela Rodríguez, Enol Rodríguez, Martín Triviño, Carlos Díaz, Nuria Ortega, Nicolás Vega, Manuel Calvín y Alejandro Quiles
- Tenis de mesa: Celia Cabo y Eima Luces.
- Judo: Bruno Rodríguez, Adriana Coronado, Noé Rodríguez y Valeria Coronado
- Fútbol (Hispano Alevín A): Adrián Sánchez, Cristian Álvarez, Diego Menéndez, Hugo Palacios, Iker Díaz, Lucas Pérez, Nico Barreria, Romeo Suárez, Salvador Piñero, Sergio Calvo, Javier López, Alonso González y Darío Busto
- Fútbol sala: Hugo Fernández.
- Sambo: Martín Quiroga
- Ciclismo: Martín Fernández.
