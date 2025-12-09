Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto

Después de quince años trabajando a pie de la playa, Las Dunas de Verdicio cambian la arena por el asfalto y extienden su actividad a la ciudad. Los hermanos Josué y Fran Lombardo inician un nuevo proyecto por el que, aseguran, "llevabamos tiempo esperando" y que apuesta por "una estética gamberra e industrial".

Han sido cinco años de búsqueda, pero Las Dunas de Verdicio ya ha conseguido el emplazamiento adecuado para prolongar su concepto al entorno urbano. El lugar elegido está en Gijón. Concretamente, en el número ocho de la calle Cervantes donde, hasta ahora, se encontraba el negocio conocido por el nombre de "Vinos y Chacinas" y que, años atrás, albergó una discoteca. El nuevo proyecto de los hermanos Lombardo llevará por nombre Las Dunas de Gijón.

Precisamente, la nueva iniciativa del conocido negocio de Gozón mantiene la música como elemento clave: una programación semanal de conciertos en acústico y sesiones con Djs cubrirán las sesiones del vermú, el tardeo y las primeras horas de la noche. Los horarios y los días exactos de apertura, que se prevé para febrero, aún están por valorar. No obstante, sí habrá servicio de comidas y de cenas con una línea gastronómica que ya se ganó su éxito en Las Dunas: nachos, hamburguesas caseras y street food "de calidad".