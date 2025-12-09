La Estaya de la Llingua recupera un concurso de relatos tras años de parón
I. G.
La Estaya de la Llingua, que es el servicio de normalización llingüistica de Avilés, ha recuperado el concurso de relatos cortos en asturiano que tradicionalmente organizaba la asociación de vecinos "El Hórreo" del Carbayedo. Este certamen afronta ahora su décimosexta edición tras años de parón y regresa con un primer premio de 1.000 euros y otros 800 para el finalista.
Los relatos tienen un tope máximo de 500 palabras, han de ser originales y de temática libre. Eso sí, la redacción ha de respetar las normas ortográficas y gramaticales de la Academia de la Llingua asturiana. Las personas interesadas en participar en este concurso podrán presentar sus trabajos hasta el próximo día 21 a las 14.00 horas. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a la entidad vecinal (avvelhorreo@yahoo.es) en formato Word, en el que han de detallar un título de la obra presentada y un pseudónimo. Las personas que formarán parte del jurado serán nombradas por una resolución de la concejala de Normalización Llingüística, Ana Solís. La decisión del jurado será vinculante y el fallo no se podrá replicar.
El fallo de los premios será notificado el día 23 y la entrega se hará seis jornadas después, el 29. La organización del concurso exigirá la presencia de los ganadores y finalistas de los premios o de sus representantes como condición previa para conseguir los galardones así como la lectura de los trabajos seleccionados.
