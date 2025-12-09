El exdirector del Niemeyer, Natalio Grueso, no usaba una identidad falsa cuando fue detenido, afirma su defensa

Natalio Grueso no se escondía tras una identidad falsa cuando fue detenido en Portugal. Así lo asegura su abogado, Francisco Miranda, del despacho Vox Legis, quien en la tarde de ayer afirmaba que aún no había podido hablar por teléfono con el que fuera primer director del Niemeyer, arrestado el pasado jueves en una localidad del sur del país tras más de dos años de fuga para evitar pagar los ocho años de prisión a los que fue condenado por su gestión al frente del centro cultural. "Sé que ya no está en la cárcel de Évora (la más próxima a donde fue capturado) y que le han trasladado a una prisión cercana a Lisboa, desde donde lo traerán a España, casi con total seguridad esta semana", apunta el letrado.

Preocupación por su salud

De las circunstancias de la detención de Natalio Grueso poco se sabe. Que fue en la localidad lusa de Olhao, en la región del Algarve, y que tuvo lugar el pasado jueves. Tras su arresto, Grueso fue asistido por un abogado de oficio portugués, que le recomendó que no se opusiese a la detención, lo que facilitará su traslado a España que, como ya había señalado Miranda la semana pasada, se efectuará, con total probabilidad, en estos días. "Es una cuestión que tiene poco recorrido administrativo, por lo que, aunque haya habido puente (en Portugal también era fiesta nacional ayer), su llegada es inminente", puntualiza el abogado.

Tampoco le consta a Miranda que en el momento de la detención Natalio Grueso se escondiese tras una identidad y documentación falsa. "El abogado portugués no me ha advertido sobre ello, y de haber sido así me lo habrían dicho. Seguro", expresa el letrado.

"Todo lo bien que se puede estar"

Miranda asegura que aún no ha podido charla con Grueso, que fue condenado a ocho años de prisión por haber malversado 78.819 euros, pero que sabe que "se encuentra bien, todo lo bien que se puede estar dentro de las circunstancias". "Mi preocupación era que recibiese su medicación, porque está enfermo, y así ha sido", señala el jurista.

A su llegada a España, Grueso quedará a disposición de Instituciones Penitenciarias. Ingresará directamente en prisión, previsiblemente en Soto del Real, en la que actualmente se encuentra internados presos ilustres como el exministro José Luis Ábalos y el que fuese su asesor Koldo García. Después podrá elegir en qué centro penitenciario cumple la pena.