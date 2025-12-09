La Exposición acoge una decena de talleres en la carpa navideña
I. G.
"NAvilés, ciudad de la Navidad" está ubicada en la pista de La Exposición, dentro de una carpa donde los niños son los protagonistas. Ese escenario albergará más de una decena de talleres infantiles durante los fines de semana y días festivos para abordar desde diferentes prismas la temática navideña. Para algunas actividades será necesaria inscripción previa como ocurre con los talleres de cocina que los interesados podrán apuntarse desde hoy para los talleres que se desarrollarán los días 27 y 28 a través del correo electrónico festejos@aviles.es. El aforo de los talleres está limitado a 25 niños por riguroso orden de llegada. Las actividades se desarrollarán a partir de las 17.00 horas y tienen una duración aproximada de 90 minutos.
Tras el inicio de las actividades ayer, el programa continúa el sábado 13 con "Diseñando el muñeco de nuestro cuento" y seguirá al día siguiente con "Imanes de Navidad". El sábado 20 le tocará el turno al taller "Glitter bar navideño: maquillajes y tatuajes de ensueño" y el 21 tendrá lugar "El tronco de Adviento" y el martes 23, víspera de Nochebuena, los pequeños diseñarán perfumes a partir de fragancias naturales en "Los olores de Navidad". El sábado 27 y domingo 28 le tocará el turno al taller de elaboración de postres navideños y al siguiente fin de semana, el primero de 2026, los pequeños diseñarán y crearán sus agendas para el nuevo año.
