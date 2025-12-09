Luz verde ambiental para la II fase de carretera de Avilés a San Juan de Nieva

El desarrollo del convenio de El Estrellín permitirá la mayor ampliación en la historia del Puerto de Avilés, ya que sumará ocho hectáreas más en su margen derecha mediante la cesión gratuita de terreno por parte de Acciona Construcción. Además, se cederá el espacio ocupado por las carreteras AS-328 y AS-329, de titularidad del Principado, que cambiarán de trazado. En esta línea, Medio Ambiente dio el visto bueno este viernes al proyecto de carretera que conectará Avilés con el Faro Peñas (Fase II, punto kilómetro 1+900) y su conexión con el tramo ya ejecutado. Se determinó, además, que no es necesario su sometimiento al procedimiento de la evaluación de impacto ambiental ordinaria ya que "no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente".

La previsión, como avanzó a primeros de este mes este diario, es que en abril quede completamente abierto al tráfico el primer tramo del nuevo trazado de la AS-328 (Avilés-Faro de Peñas), que funciona de manera parcial con un único carril desde marzo debido a los trabajos de estabilización del talud y revegetación del mismo, ya en su fase final.

Por su parte, la carretera AS-329 (Avilés-San Juan de Nieva) también verá desplazado su actual trazado hacia el interior, junto al límite de la cantera, y cuenta desde hace días con informe favorable de evaluación ambiental emitido por el Principado de Asturias. A partir de ahora, la previsión es que el proyecto constructivo definitivo esté listo en marzo. Además, su entorno contará con un itinerario peatonal y un carril-bici.

El proyecto incluye también la creación y mejora de áreas verdes con monte autóctono y de titularidad municipal para el disfrute de la ciudadanía.