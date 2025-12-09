Una oficina de atención al inmigrante, propuestas para personas sin hogar y ayudas de emergencia: así se invertirán los 7,4 millones del presupuesto social de Avilés

Avilés lleva años empeñada en invertir en servicios sociales: el último cálculo llevó al Ayuntamiento de Avilés a liderar el gasto por habitante en Asturias, con 143, 49 euros. Ahora la concejalía de Agustín Medina, de IU, se enfrenta a un nuevo presupuesto que, en cifras redondas, suma 7,4 millones (6,5 en 2024). El reto: "Generar oportunidades para que todas las personas puedan tener un proyecto de vida, independientemente del sexo, de la raza, de la discapacidad que tengan, de la edad....", afirmó el edil durante la presentación del presupuesto de Servicios Sociales. Precisó: "Nosotros tenemos un enfoque comunitario. Uno de nuestros objetivos es tejer alianzas tanto entre concejalías, como pueden ser las de Vivienda o Educación, con las que tenemos mucha relación, como con entidades del tercer sector".

Con estos objetivos, los presupuestos del próximo año consolidan los proyectos ya existentes en materia de Servicios Sociales, un área que presta en torno a 14.000 atenciones directas y gestiona más de 5.000 prestaciones al año, garantizando los derechos sociales y la calidad de vida de la ciudadanía.

Así, por ejemplo, el presupuesto para Acción Social crece un 3,4 por ciento, hasta 1,5 millones de euros, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar, prestar ayudas de emergencia social o ayudas al transporte para personas mayores. También se incrementan las subvenciones para asociaciones de acción social y se consolidan las subvenciones a proyectos de inclusión social, que son aquellos que posibilitan llevar a cabo un trabajo en red para llegar a más personas.

Esto llevado a números significa que a ayudas económicas de acción social se inyectarán 500.000 euros "para hacer frente a ayudas de necesidades básicas y al pago del alquiler destinadas a personas en situación de vulnerabilidad". Algo más de medio millón se invertirá en el Centro municipal de atención a personas sin hogar para el funcionamiento del centro y cerca de 70.000 al programa "Housing First", orientado a favorecer las posibilidades de reinserción para personas que han entrado recientemente en situación de sinhogarismo".

Agustín Medina, ayer, en la presentación de los presupuestos. / A. A.

Las ayudas al transporte dirigidas a personas jubiladas y pensionistas del municipio sumarán 20.000 euros. Y aumentará a 40.000 euros la partida dedicada a subvencionar para promover el asociacionismo y fomentar proyectos relativos a la infancia, mayores y personas discapacitadas.

Como novedad –la única incluida en el nuevo presupuesto de Servicios Sociales– se destinarán 40.000 euros para el impulso de una Oficina de atención al inmigrante, para asesoría jurídica y acompañamiento. También se prevé reeditar la Guía de acogida para población extranjera.

El resto se mantiene y mejora en algunos casos. "Se mantienen las subvenciones a proyectos de inclusión social (196.000 euros) como acompañamiento y formación para la integración personal, social y laboral de mujeres en situación o riesgo de exclusión social; proyectos formativo-ocupacionales para la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social; diversidad y acompañamiento inclusivo a través de talleres de ciudadanía para minorías étnicas y personas migrantes o programas de alojamiento de media estancia y acompañamiento social para personas sin hogar", explicó el edil. Se mantienen, asimismo, los convenios vigentes con la Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja y la Fundación Albéniz.

Otra "pata" no menos importante de Servicios Sociales es la atención a personas dependientes, que se incrementa un 9,34 por ciento, pasando de 5.135.060 euros a 5.614.804 euros. Este programa incluye también líneas de actuación de la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable. El Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio incluye una aportación municipal de 1.146.624 euros e incrementa 180.000 euros para el Servicio para personas con Dependencia, lo que supone un 5% más. En total, son 3.780.000 euros consignados para el desarrollo de las medidas de apoyo a las personas en situación de dependencia reconocida. "Cabe recordar que el coste de estas medidas es financiado en su totalidad por la consejería de Derechos Sociales y Bienestar", precisó Agustín Medina.

En materia de cooperación el presupuesto tiene como objetivo principal llevar a cabo políticas de solidaridad y cooperación con el apoyo a iniciativas de OGND que se dirijan a mejorar las condiciones de vida y desarrollo de otros pueblos, así como promover actuaciones de sensibilización ciudadana sobre la solidaridad y la paz. También se enfoca la ayuda humanitaria y de emergencia a poblaciones afectadas por catástrofes, desastres naturales y conflictos bélicos. "Es un presupuesto elaborado y coherente, que busca mejorar la calidad de vida de las personas y la integración social. El presupuesto apoya a la infancia, la adolescencia y la familia", sentenció Medina.

Inversión con acento social

